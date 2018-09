China denuncia la "lógica irresponsable y absurda" de Donald Trump sobre Corea del Norte

PEKÍN, CHINA.- Pekín criticó el jueves la lógica "irresponsable y absurda" de Estados Unidos sobre Corea del Norte, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que China complica las relaciones con Pyongyang.



Trump, acusó el miércoles a China de hacer más difícil la relación de Washington con Corea del Norte, en momentos en que las negociaciones sobre la desnuclearización norcoreana están estancadas, y tras suspender una visita a Pyongyang de su secretario de Estado, Mike Pompeo, prevista esta semana.



En "alterar la verdad y en lógica irresponsable y absurda, los Estados Unidos son los campeones del mundo" replicó este jueves la portavoz del ministerio chino de Exteriores, Hua Chunying, al ser interrogada sobre las palabras de Trump.



Washington "debería mirarse al espejo en lugar de criticar a los demás", agregó la portavoz.



En una declaración el miércoles en la Casa Blanca, Trump había afirmado que China "hace mucho más difícil (...) nuestra relación con Corea del Norte", aunque subrayó que su relación con el presidente chino, Xi Jinping, es "excelente".



El presidente estadounidense reconoció que "parte del problema norcoreano está causado por las disputas comerciales (de Estados Unidos) con China".



También resaltó su "relación fantástica" con el líder norcoreano, Kim Jong Un, con quien se reunió en Singapur en junio. Trump dijo que no considera reanudar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, que Pyongyang considera una "provocación".



Aliados

China es el único aliado de peso de Pyongyang y es la principal vía para los bienes que entran a Corea del Norte. Trump sugiere que China ha aliviado su presión sobre el régimen de Kim, en respuesta a los aranceles impuestos por Washington a sus bienes.



"Sabemos que China proporciona a Corea del Norte una ayuda considerable, que incluye dinero, combustible, fertilizantes y otros productos básicos. ¡Esto no ayuda! ", tuiteó el mandatario.



Sobre el tema de los ejercicios militares, que Estados Unidos suspendió como una medida de "buena fe" después de la cumbre de Trump con Kim, el presidente dijo que "no hay razón en este momento para gastar grandes cantidades de dinero en juegos de guerra conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur", aunque agregó que podrían reanudarse si surgiera la necesidad.



Esta intervención del presidente se produce un día después que el secretario de Defensa Jim Mattis dijera que el Pentágono no planeaba suspender más ejercicios militares, antes de dar marcha atrás el miércoles y afirmar que "no se han tomado decisiones" al respecto.



En junio, Trump y Kim expresaron un compromiso para alcanzar la "desnuclearización completa de la península coreana". Pero esos esfuerzos se estancaron en los últimos días, y la semana pasada Trump ordenó la anulación del viaje de Pompeo a Corea del Norte.



Pompeo afirmó el martes que Washington sigue dispuesto a proseguir los contactos "cuando quede claro que el presidente Kim va a cumplir los compromisos que asumió en la cumbre de Singapur con el presidente Trump para desnuclearizar por completo Corea del Norte".



Alterar la relación

Según el sitio de noticias estadounidense Vox, Trump se comprometió en la cumbre de junio a firmar una declaración para poner fin a la Guerra de Corea, pero ahora la situación entre los dos países está bloqueada ya que cada cual espera que el otro cumpla primero con sus compromisos.



El miércoles, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo a los periodistas que Washington cree que "la desnuclearización debe producirse antes" de que se cumplan los demás compromisos.