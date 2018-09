Linchan a dos hombres acusados de secuestrar niños en México

PUEBLA, MÉXICO.- Enfurecidos pobladores de una localidad del estado mexicano de Puebla (centro) sacaron de la cárcel a dos hombres a los que acusaban de secuestrar niños y los quemaron vivos sin que policías pudieran impedir el linchamiento, informaron este miércoles autoridades locales.



Los hechos ocurrieron en el poblado rural de San Vicente Boquerón, cuando un grupo de personas interceptaron a una camioneta y obligaron a bajar a sus ocupantes, dos hombres acusados de "roba chicos".



Los hombres fueron golpeados hasta que llegaron policías, que detuvieron a los dos individuos y los llevaron al centro de detención de la policía local, pero luego fueron sacados por la fuerza por una enfurecida turba para ser quemados vivos en plena calle sin que los agentes pudieran intervenir.



"La autoridad municipal no informó en tiempo para activar el protocolo" de búsqueda de soluciones pacíficas, informó en Twitter la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.



Las autoridades han identificado a los dos hombres que perdieron la vida, uno de 53 años y otro de 21, y señalaron que no hay denuncias formales en su contra ni reportes de niños desaparecidos en la zona.



"Los pobladores ingresaron por los dos presuntos secuestradores, aunque no hay registro de ningún niño perdido en la comunidad", dijo a la AFP una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública que pidió el anonimato por no tener autorización para declarar.



El linchamiento fue grabado por pobladores con sus teléfonos celulares y subido a redes sociales, material que será utilizado en la investigación. En algunas grabaciones se observa cómo los hombres agonizan entre las llamas.



El estado de Puebla, en el centro de México, es continuamente escenario de linchamientos. En octubre de 2015 un par de encuestadores fueron linchados al ser también acusados de secuestradores de niños, sin que ningún menor estuviera ausente en el rural Ajalpan.



Las autoridades han creado el denominado protocolo de búsqueda de soluciones pacíficas. En agosto, se consiguió rescatar a 20 personas que iban a ser linchadas acusadas de diversos delitos.