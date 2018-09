Presidente mexicano defiende investigación sobre Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente mexicano Enrique Peña Nieto defendió nuevamente una investigación que hizo su gobierno y que fue muy criticada en torno a la desaparición de 43 estudiantes, pero reconoció también que su administración no logró traer la paz al país.



En un video corto difundido vía Twitter el miércoles, Peña Nieto dijo que sigue convencido de que los estudiantes de la escuela normal en Ayotzinapa murieron a manos de un grupo del narcotráfico y que sus cadáveres fueron incinerados.



El incidente del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, golpeó al gobierno actual después de haberse anotado varios éxitos aprobando reformas estructurales y al parecer nunca recuperó el balance mientras las tasas de crimen aumentaban en el país.



El caso fue especialmente dañino para la confianza pública en las autoridades porque supuestamente policías locales entregaron a los jóvenes a un grupo delictivo. Posteriormente, los investigadores encontraron que en una base militar en el poblado estuvieron siguiendo de cerca la situación y no hicieron nada para intervenir.



Los expertos internacionales han manifestado sus dudas sobre lo que el entonces procurador dijo que era la "verdad histórica" y las familias de los estudiantes nunca la aceptaron. La investigación ha sido duramente criticada dentro y fuera de México por el supuesto uso de la tortura para extraer confesiones y por no seguir ciertas pistas.



En junio, una corte federal ordenó una nueva investigación en torno al caso Ayotzinapa que debería ser supervisada por una comisión de la verdad. La Procuraduría General de la República apeló la decisión del tribunal.



"En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó", dice Peña Nieto en el video.



Sin embargo, el presidente agrega que deja el cargo insatisfecho con el estado de la inseguridad en México. "Lamentablemente, al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte de los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional", aseguró.



El sexenio de Peña concluye en tres meses más y parece que él trata de dar un marco final a momentos claves de su presidencia. El candidato de su partido sufrió una derrota aplastante en las elecciones del 1 de julio, a las que muchos vieron como un referendo sobre su gobierno.



En otro video difundido el martes, el mandatario mexicano defendió su decisión de recibir al entonces candidato republicano Donald Trump. Aunque aceptó que la candidatura del empresario molestó a muchos mexicanos, dijo que con eso se abrió una línea de comunicación con Estados Unidos.



El lunes, ambos países anunciaron un acuerdo bilateral para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las autoridades mexicanas dijeron que esperan que Canadá también se una.