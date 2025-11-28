  1. Inicio

Momento cuando grúa aplasta al ingeniero Miguel Venancio Madrid

Madrid Raudales murió luego de que la unidad se volcara por supuestas fallas mecánicas, invadiera su carril y se lo llevara de encuentro cuando se conducía en su vehículo

  • 28 de noviembre de 2025 a las 10:52

Redacción web
Cortesía

