Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
Momento cuando grúa aplasta al ingeniero Miguel Venancio Madrid
Madrid Raudales murió luego de que la unidad se volcara por supuestas fallas mecánicas, invadiera su carril y se lo llevara de encuentro cuando se conducía en su vehículo
Cortesía
seguir +
28 de noviembre de 2025 a las 10:52
Cortesía
