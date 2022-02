Ara Figalmenda, la hondureña experta en bisutería y con corazón solidario

Yeny Sarmiento| yeny.sarmiento@elheraldo.hn

MADRID, ESPAÑA.- Aunque Ara Figalmenda solo tiene tres años de haber llegado a España, ese tiempo ha sido más que suficiente para hacer crecer su negocio de bisutería y hoy exportar sus elegantes diseños a otros países, incluso a Estados Unidos.



Comenzó con el emprendimiento siendo muy jovencita, hace 17 años, cuando al ver que a su hermana, quien es modista, le sobraba mostazilla y canutillos de los vestidos de novia que confeccionaba.



Lo que comenzó como un juego para Ara, haciendo aretes, ahora es "Florens Bisutería Artesanal", una marca de finos diseños de joyería.

LEA: 'De niño miraba las pasarelas y decía 'algún día yo estaré ahí'': joven hondureño se abre paso en el modelaje en Barcelona



La hondureña que migró a España hace tres años, es oriunda de Olancho pero creció en San Pedro Sula, y recuerda que en aquel momento en su vida como colegiala reutilizaba esos materiales y creaba sencillos aretes que luego vendía entre sus compañeras y maestras de la secundaria. Con ello se costeaba además parte de sus estudios.



"Recuerdo mis primeras piezas, las vendía a 5 y a 10 lempiras, y así sucesivamente fui buscando materiales y me fui colocando en el mercado Guamilito, dónde me compraban jueguitos de pulseras y aritos algunos locatarios, porque eran piezas que podían adquirir los turistas", confiesa a EL HERALDO.



La variedad de su bisutería iba desde caracol cortado, concha nacar, hasta madera y ella se encargaba de diseñarlas y elaborarlas.

Sus prendas siempre tienen un toque hondureño característico que los identifica.





"Inicialmente lo hice por curiosidad, empíricamente, ya que desafortunadamente en San Pedro Sula no había un lugar donde recibir talleres de bisutería", agrega.



"Esto es más que todo creatividad, la bisutería es muy amplia, hay diseños sin fin, ya con los años he ido adquiriendo más conocimiento, como técnicas de alambrismo por medio de videos de YouTube", nos comparte.

ADEMÁS: Lenca Design, la marca de Evelyn Ávila que exalta el tejido lenca en Europa



Actualmente sus finas joyas pueden ser adquiridas por medio de su perfil de Facebook donde aparece como Ara Figalmenda o directamente en su WhatsAPP.



"Hago envíos a todo España, Estados Unidos y otros lugares de donde me los soliciten y también realizó entregas personalizadas en puntos de entregas en Madrid, los fines de semana", nos cuenta Ara.

Su corazón está en Honduras

La joven emprendedora nos revela que lo más difícil de migrar fue tener que separarse de sus dos hijos al dejarlos en Honduras y es que con ellos su corazón sigue acá.



"Me vine para luchar y darles algo mejor, no es fácil llegar a un mundo desconocido, solo, sin familia y sin nada. Solo con una maleta llena de sueños y metas por cumplir", asegura.

La catracha nos muestra su stand donde modela sus obras de bisutería.

Un espíritu solidario

Adicionalmente, esta catracha de 39 años no se olvida de su gente y por ello junto a la comunidad latina y comunidad española, recolecta ayuda económica para familias necesitadas en Honduras.



"Iniciamos campaña pidiendo a las personas que nos apoyan con un euro, pero cuando la gente conoce los casos y ven la realidad de las personas que buscamos ayudar nos apoyan ampliamente", nos relata.

ADEMÁS: Michelle Crespo, la porteña que llegó a Córdoba para encantar con su 'pollo chuco'



Entre esos proyectos, meses atrás lograron una importante colaboración para una familia en Choluteca. El manejo de los fondos se hace de manera transparente y los donantes pueden incluso ver los recibos del envío de las ayudas.



"Instalamos "uchas" (alcancías) en distintos lugares de la comunidad latina, en locutorios (envíos), y algunas tiendas que nos apoyan entre ellos centroamericanos, caribeños y sudamericanos), así como en lugares de españoles que también se solidarizan con la causa".



Actualmente Figalmenda y sus amigos trabajan en la recolección de fondos para apoyar en Honduras a los padres de dos de las siete víctimas hondureñas que murieron intoxicadas con monóxido de carbono en Minnesota, Estados Unidos, en diciembre pasado.



Se trata de los hermanos Belin Humberto Hernández y Elder Noé Hernández Castillo, para ello han rifado boletos, colocado alcancías y este fin de semana esperan enviar a la familia lo recaudado para realizar la expatriación. "Sus padres nos han pedido que les ayudemos a repatriar los cuerpos de sus hijos para poder despedirse de ellos y darles sepultura en la tierra que los vio nacer", nos relata.

DE INTERÉS: El negocio familiar de Eda Rodríguez, la hondureña que une a centroamericanos en España

Asimismo, a través de su proyecto personal "Emprendedor de corazón, emprende conmigo" la hondureña busca apoyar a todos los emprendedores sin importar rubro ni el lugar de donde sean.



Con muchas metas aún por lograr, mucha gente a quien seguir apoyando y con el firme propósito de expandir más su emprendimiento, Ara Figalmenda le da "gracias primeramente a Dios, a este país que me abrió puertas y hoy por hoy es mi segunda casa. A mis clientes y a toda esa gente maravillosa que me he encontrado con el pasar de estos años".