Hondureño muere de forma confusa tras ser detenido por policías en EEUU

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- Bajo circunstancias misteriosas, un padre hondureño perdió la vida mientras permanecía bajo custodia policial en el condado de Roanoke, Virginia, Estados Unidos. El terrible hecho se registró el pasado jueves 16 de septiembre.

La víctima identificada como Juan Luis Gavarrete Romero (46), era padre de dos niños menores de cinco años, quienes quedaron huérfanos luego de la tragedia que sus familiares aún no logran explicar.

Según se conoció, horas antes de muerte, el hondureño se detuvo en una gasolinera localizada en Roanoke, con el objetivo de descansar antes de continuar su camino de regreso hacia Carolina del Norte, donde le esperaba su familia.

Tras sentirse cansado por el largo viaje, Gavarrete Romero decidió tomar una pausa y dormir por un instante; sin embargo, al percatarse de su acción, el encargado del establecimiento llamó a la policía que posteriomente le dio detención.

Sin recibir ningún argumento convicente, parientes del ahora fallecido acudieron -al día siguiente- a la estación de gasolina, pero una vez ahí les informaron que los agentes policiales se habían llevado las grabaciones del momento en que todo ocurrió.

Por su parte, las autoridades sostuvieron que el hombre fue encontrado muerto en su celda, producto de un paro cardíaco.

No obstante, sus familiares dejaron entrever que no aceptarán esta versión ya que -por ahora- el Departamento de Policía del Condado de Roanoke no ha revelado las imágenes que detallan cuándo y cómo se originó su aprehensión.

Exigen justicia

Tanto la familia de Gavarrete Romero como organizaciones no gubernamentales en el país norteamericano, se han unido a la lucha para exigir al Departamento de Estado de los Estados Unidos que se esclarezcan los hechos en la confusa muerte del hondureño y -de ser necesario- deducir responsabilidades a quienes estarían involucrados en su repentino deceso.

Juan Luis Gavarrete junto a su hijo de cinco años y su bebé de dos.





