¿Qué pasó con los 100 mil dólares que ganó Rude Boy en un concurso?

Redacción

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Los 100 mil dólares que ganó el artista hondureño Omar Fuentes, conocido popularmente como "Rude Boy" aún no se encuentra en sus manos, por lo que no ha cumplido su sueño de darle la casa a su mamá.



El catracho que salió del país junto a su novia y buscó asilo en Estados Unidos fue el ganador hace un año del concurso "Tengo talento, mucho talento" por lo que se hizo acredor de la fuerte suma de dinero.



Fue a través de Facebook que el cantante hondureño dio a conocer que aún no le ha comprado la casa a su madre. "Ya quiero que llegue el día de comprarle la casita a mi madre" escribió en la red social.



De inmediato, los seguidores del catracho que conquistó los corazones de muchos con su historia comentó que con ese dinero le "sobra", pero que el premio aún no está en sus manos por falta de unos papeles.

Vea aquí: Cantante hondureño Rude Boy denuncia que fue víctima de brujería

Y es que Rude Boy aún permanece en condición de indocumentado. "Me falta un papel que me dará migración, es cuestión de días, pero ya está en proceso. Ya quiero que llegue el día de comprarle una casita a mi madre", afirmó.



Desde que llegó al famoso programa que lo hizo acredor de una buena cantidad de dinero se ganó el amor del público. Entre los temas escritos por Rude Boy se encuentran "Amor del 8", "¿Dónde está el dinero?", "Regresa conmigo" y "La Manzana podrida".