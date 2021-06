Lugares, fechas y citas: Lo que debes saber sobre el enrolamiento en EEUU

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proceso de enrolamiento para los hondureños que residen en Estados Unidos ya dio inicio desde el viernes 4 de junio y se mantendrá vigente hasta lograr que todos los compatriotas aptos para renovar o tramitar por primera vez su Documento Nacional de Identificación (DNI) puedan hacerlo.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) informó que el enrolamiento se hará en varias ciudades del país norteamericano. El trámite inició con Hillsboro, Oregón, Pigeon Forge, Tennessee, Central Falls, Rhode Island, Laredo, Texas; Mendota, California, Denver, Colorado, Las Vegas,Nevada, Harrisonburg, Virginia, Harrisonburg, Virginia,San Antonio Texas, Raleigh, North Carolina, Tampa, Florida, Florissant, Missouri y Elizabeth, New Jersey.

En los sitios antes mencionados las comisiones capacitadas por el RNP permanecieron durante el 4, 5 y 6 de junio, pero las autoridades de la institución gubernamental indicaron que quienes no pudieron reservar su cita aún podrán hacerlo los próximos días, al igual que los catrachos que residen en las ciudades donde se extenderá el enrolamienta la próxima semana.

El primer paso que deben hacer es ingresar a resevar su cita con la fecha y hora disponible en la página https://www.citaconsular.com/ y posteriormente acercarse al punto de enrolamiento habilitado.

Las nuevas ciudades donde se hará el enrolamiento son:

1.- Dallas, Texas: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



2.- Houston, Texas: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



3.- Mcallen, Texas: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



4.- Miami, Florida: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



5.- San Francisco, California: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



6.- Los Ángeles, California: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



7.- Washington, D.C: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



8.- Seattle, Washinton: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



9.- Charlotte, Carolina del Norte: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



10.- Atlanta, Georgia: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



11.- Chicago, Ilinois: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



12.- New Orleans, Louisiana: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



13.- Boston, Massachussetss: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m



14.- New York, New York: Desde el lunes 7 de junio al viernes 11 de 9:00 a.m a 5:00 p.m

