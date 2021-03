El canto en los genes: hermana de Dennis Manzanares sorprende con hermosa voz

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La increíble voz del hondureño Dennis Alexander Manzanares ha causado admiración entre miles de personas desde su participación en el concurso artístico "Got Talent España" realizado en el país europeo.



El joven de 18 años de edad, se paró frente a los jueces y portando en su mano una copa con agua comenzó a cantar una ópera que dejó a todos con la boca abierta. Los jueces quedaron tan fascinados que decidieron darle el pase de oro que lo colocó automáticamente en la siguiente ronda.

VEA: ¡Derroche de talento! Los conciertos de Dennis Manzanares antes de "Got Talent España"



Pero Dennis no parece ser el único talentoso dentro de su familia, pues en sus redes sociales destaca un video que grabó junto a su hermana menor, María Isabel, cuando estaban en San Pedro Sula, su ciudad natal.



En el clip familiar ambos entonan la melodía "Dos voces, una canción" acompañados de una guitarra. El momento en que las voces de los hermanos Manzanares se unen es simplemente mágico, pues además de la afinación, parecen no tener que esforzarse mucho para lograr la armonía que el dueto requería.

ADEMÁS: Así es Dennis Manzanares, el hondureño que brilló en "Got Talent España" (FOTOS)



La canción fue compartida por el talentoso hondureño el 22 de septiembre de 2019, fecha en la que según comentó, su hermanita cumplió 10 años de edad.



"Estaré perpetuamente agradecido con mis padres por haberte hecho mi hermanita y por convertirme en el ser humano más pleno cuando estás conmigo. Te amé, te amo y te amaré hasta que la fuerzas se me acaben y el tiempo decida arrebatar el último latido de mi corazón", escribió Dennis en un emotivo mensaje dedicado a su hermana.

A continuación su interpretación: