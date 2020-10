Niño hondureño intentó cruzar a EE UU con su hermano de siete meses en brazos

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un niño hondureño de 13 años de edad fue detenido por la Patrulla Fronteriza cuando intentaba cruzar a Estados Unidos con un bebé de solo siete meses en brazos.



Lo anterior fue confirmado por agentes fronterizos, quienes detallaron que a los pequeños los cruzó del Río Grande (Río Bravo) un coyote, quien los dejó en Hidalgo, Texas.

“Los agentes entrevistaron a un hondureño de 13 años que llevaba al bebé en brazos y se enteraron de que su madre los había abandonado tres semanas antes de su entrada a Estados Unidos”, detalla el comunicado emitido por la Patrulla de Frontera.



Los menores viajaban junto a un grupo de personas, entre ellos varios niños. A los menores se les verificó su parentesco luego de que el adolescente les entregara dos actas de nacimiento.





De acuerdo con las informaciones, la madre de los pequeños los dejó -tres días antes de ser detenidos- a su suerte en manos del coyote que los cruzaría a Estados Unidos.

Comunicado de la Patrulla Fronteriza

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos localizaron a varios niños no acompañados, incluido un niño de 7 meses que viajaba con su hermano adolescente.



Los niños gozaban de buena salud y no necesitaban tratamiento médico.



Se alienta al público a tomar una posición contra el crimen en sus comunidades y reportar actividades sospechosas al 800-863-9382.



Incluso con la propagación del virus covid-19, los traficantes de personas continúan intentando estos descarados intentos sin tener en cuenta las vidas que ponen en peligro ni la salud de los ciudadanos de nuestra gran nación. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos del Sector del Valle del Río Grande continuarán salvaguardando a la nación y la comunidad contra estos elementos criminales.

