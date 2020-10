Guatemala retorna a 210 hondureños que iban en la caravana migrante

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 210 hondureños que viajaban con la nueva caravana de migrantes, que salió desde el pasado miércoles en horas de la noche hacia Estados Unidos, fueron retornados en las últimas horas por autoridades guatemaltecas.



El embajador de Honduras en México, Mario Fortín, fue quien confirmó la repatriación de los compatriotas que fueron detenidos tras ingresar al territorio del país centroamericano.

Fortín detalló que solo 50 migrantes lograron llegar a la ciudad de Guatemala hasta la Casa del Migrante, donde se les dio equipo de bioseguridad, no obstante no se les otorgó techo por el problema del distanciamiento social que ha provocado la crisis sanitaria.



“Son varios operativos que la Policía Nacional y el Ejército guatemalteco están realizando a lo largo y ancho de sus fronteras para detener los avances de la movilización”, dijo el diplomático



La Dirección de Migración de Guatemala confirmó la información y detalló que en la mañana retornaron 110 hondureños, el jueves por la noche se entregaron 22 adicionales que fueron detenidos en la frontera de Aguas Caliente, mientras que los últimos 78 fueron retornados en las últimas horas.

Ayer, el gobierno de Guatemala catalogó la movilización de hondureños como una amenaza para la salud del pueblo guatemalteco, en consecuencia, el presidente de esa Nación, Ricardo Giammattei, dio instrucciones precisas para la captura y retorno de los migrantes.

Retorno de cadáver

Finalmente, sobre el hondureño migrante fallecido ayer, digo que se hacen los arreglos junto a los padres del joven quienes lograron reconocerlo plenamente y ahora con el apoyo de ellos se trabaja para la repatriación del cuerpo lo más pronto posible.

