Hondureños que estaban en cuatro países de Suramérica retornan al país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 31 hondureños que se encontraban varados en cuatro países de América del Sur llegarán este miércoles al país, según lo confirmó la Cancillería. Los compatriotas estaban distribuidos en Chile (11), Argentina (11), Uruguay (8) y Paraguay (1).



Las representaciones diplomáticas de Honduras en Chile y Argentina hicieron las acciones necesarias para la repatriación a Honduras de todo el grupo desde Argentina. Además se informó de un grupo de 32 salvadoreños que harán el viaje también.

Los catrachos fueron trasladados la mañana del lunes en dos autobuses desde la ciudad de Santiago, capital de Chile, hasta el puesto fronterizo con Argentina, llamado Los Libertadores.



Antes de salir se les hizo un chequeo médico para verificar que no presentaran síntomas por covid-19.



Después de las gestiones requeridas por las autoridades de la frontera y las acciones que hizo también la Embajada de Honduras en Argentina, los centroamericanos fueron acompañados por la policía argentina hasta el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en la ciudad capital Buenos Aires.



“Vine a Chile a ver a mi familia por 14 días y por esta situación me he tenido que quedar tres meses, un poco más. Agradezco muchísimo al Gobierno de Honduras todo el trabajo que han hecho por nosotros”, agradeció Martha Zárate, una de las hondureñas que serán repatriadas desde Chile.

Empleados del Crucero Greg Mortimer

Entre los hondureños que ya se encontraban en Argentina están siete que se desempeñaban como tripulantes en el Crucero Greg Mortimer, que estuvo detenido en costas uruguayas por más de dos meses luego de detectarse decenas de personas contagiadas con el virus.



La encargada de asuntos consulares de la representación de Honduras en Argentina, Kenia Isabel Godoy, explicó que además de las gestiones para traer a los tripulantes del crucero se realizaron las pertinentes para traer a otra persona que estaba en Uruguay y una desde Paraguay.

El vuelo que traerá a los hondureños aterrizará en El Salvador y desde ahí los connacionales serán trasladados ese mismo día, vía terrestre, hasta Honduras, en donde deberán cumplir todos los chequeos y protocolos médicos establecidos por la pandemia.



Desde el inicio de la cuarentena y hasta el 15 de junio, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho) ha registrado un total de 8,182 hondureños que se encontraban varados y que han retornado al país procedentes de 26 naciones.