Hallan con vida a tres niñas hondureñas que habían desaparecido en Virginia  

Redacción

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- Luego de vivir horas de angustia, una familia hondureña en Springfield, Virginia, volvió a la vida tras que tres niñas que habían sido reportada como desaparecidas desde el sábado fueran halladas con sanas y salvas.



Las pequeñas, identificadas como: Samara Maribella López Fugon (16), Natalie Marbella López Fugon (13) (hermanas) y Allison Xiomara Fugon González Prima (12) regresaron a los brazos de sus padres tras varios días ausentes.



Este martes, la policía dio a conocer que la menor, Allison, fue hallada con vida y que se encontraba bien de salud; sin embargo no dieron noticias de las otras niñas.



Horas más tarde, la madre de las pequeñas, Evia Fugon, publicó en su cuenta de Facebook que las tres menores se encontraban en casa y que pronto daría más detalles.

"Hola buenas tardes. Les quiero dar las gracias a todos, pero a todos me ayudaron y que estuvieron conmigo en este momento tan difícil. Las tres niñas están sanas y salvas. Un millón de bendiciones para todos y les daré más detalle enseguida. Mil gracias de corazón, sus oraciones llegaron a mi casa y a estas niñas, gracias, gracias", escribió la madre.



Hasta el momento se desconoce qué ocurrió, pero la madre en entrevista a varios medios de comunicación aseguró que las menores no le habían dado problema ni habían discutido por lo que no entendía lo que había ocurrido.