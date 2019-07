Recomendaciones ante la inminente redada masiva en Estados Unidos

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Con la intención de capturar a 2,000 migrantes indocumentados, Estados Unidos inicia este domingo una masiva redada en 10 grandes ciudades.



El objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son las familias cuyos casos migratorios fueron denegados por jueces,en las ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.



En consecuencia, el gobierno de Honduras, a través de Cancillería, brinda las siguientes recomendaciones a los compatriotas en EE UU.

1.- Acuda al consulado de Honduras más cercano para recibir asesoramiento legal y el contacto de abogados migratorios confiables. -



2.- Si tiene hijos menores de edad que nacieron en los Estados Unidos acuda al consulado más cercano para registrarlo como hondureño.



3.- Recuerde que una orden administrativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no significa una autorización para ingresar a su vivienda.



4.- Si las autoridades intentan ingresar a una vivienda sin orden de arresto o registro, usted puede negarle el consentimiento para el registro.



5.- Mantenga una copia de la documentación importante y el número telefónico de un contacto de confianza a mano en caso de emergencia.



6. - En caso de ser detenido, guarde silencio, no revele su situación migratoria, pida hablar con su consulado, no firme nada y tenga presente saber el número de PIN otorgado por las autoridades migratorias estadounidenses.

