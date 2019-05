Hondureña muere apuñalada por su esposo en Nueva York, Estados Unidos  

Redacción

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Una hondureña murió apuñalada por su esposo en Nueva York, Estados Unidos.



Isidro Pacheco, de 56 años, se entregó el lunes a las autoridaddeds de Queens y confesó que había asesinado a su esposa Isabel Galeano, de 44 años, con un cuchillo de cocina. Lo que la policía no esperaba es que Pacheco culpara a una cirugía cerebral que había tenido hace algunos meses.



Según su relato, la hondureña estaba cocinando cuando Pacheco tomó el cuchillo y lo hundió en la espalda de su esposa.



Tras el hecho los vecinos llamaron a emergencias, Isabel, aún con vida, fue llevada a un centro asistencial pero murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.



Después de haberse entregado, Pacheco le dijo a las autoridades que la había atacado "porque me sometí a una cirugía cerebral".



Hasta el momento no se ha confirmado si Pacheco se sometió realmente a la cirugía. Actualmente fue detenido y acusado de homicidio en segundo grado.

