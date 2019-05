Madre de niño hondureño ahogado: "Daría todo lo que tengo por regresar el tiempo y tener a mi hijo con vida"

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-"Daría todo lo que tengo por regresar el tiempo atrás y tener a mi hijo con vida", fueron las palabras de la hondureña Miriam Melgar, madre de Ezequiel Bonilla, el pequeño de 7 años que murió ahogado en el Río Bravo, sector de Piedras Negras, frontera entre México y Estados Unidos.

La acongojada madre fue entrevistada por la cadena Telemundo y entre lágrimas dijo estar arrepentida de haber migrado hacia los Estado Unidos.



"Hoy nuestro hijo se ha ido y todo lo que hay aquí... todo lo que este país nos ofrecía no se compara con tener a mi hijo", expresó la hondureña.



Ezequiel Bonilla murió ahogado en el Río Bravo intentando cruzar a los Estados Unidos. El pequeño viajaba junto a cuatro familiares, según la versión de varios medios de comunicación.

"Yo daría todo, daría mi vida entera por volver el tiempo atrás, en esos momentos en que sé que no teníamos qué comer pero estábamos los cinco juntos", dijo Miriam Melgar visiblemente triste.



Ronald Bonilla, padre de Ezequiel, explicó que tomó la decisión de mandar por el niño luego que uno de sus tíos, que vivía en Honduras, le dijera que pensaba viajar hacia Estados Unidos y que se encargaría de llevar al pequeño con bien hasta sus brazos. Lamentablemente esto no fue así.



Entre 9 y 11 personas se encontraban en la balsa que se volcó en el sector de Piedras Negras, en la frontera entre México y Texas, de las cuales solo el pequeño no logró salir a la orilla.



El cadáver de Ezequiel fue recuperado seis días después del naufragio.