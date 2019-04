“Nos andaban cazando”: Relato de hondureño tras redada en el sur de México

Agencia AFP

TONALÁ, MÉXICO.- Migrantes centroamericanos que recorren el sur de México rumbo a Estados Unidos recordaron con temor ayer su frenética huida de la policía el día previo, escabulléndose bajo rejas de alambre con púas hacia los pastizales y luego pasando la noche entre árboles después de que cientos de personas fueran detenidas en una redada.



En el pueblo de Tonalá, Chiapas, los migrantes atestaron una iglesia, uno de los pocos lugares donde se sintieron seguros, sólo para llenarse de temor con la sirena de alguna ambulancia que pasaba por el lugar.



“Nos andaban cazando”, dijo Javier Núñez, un hondureño de 25 años de edad, quien aseguró que ahora “andamos ariscos con todos los que nos miran o se acercan”.

Otro catracho agregó que, “hay gente que todavía está perdida en el monte. El monte es bien peligroso”, dijo Arturo Hernández, un musculoso hombre de 59 años, antes agricultor en Comayagua, Honduras, quien huyó entre los árboles junto con su nieto. “Esperaron a que estuviéramos descansando y nos cayeron, jalando niños y mujeres”.



Autoridades migratorias

Las autoridades migratorias dijeron que 367 personas fueron detenidas el lunes en lo que ha sido, hasta ahora, la redada más grande contra una caravana migrante desde que los grupos comenzaron a cruzar el país el año pasado.



Según constataron periodistas de The Associated Press, los agentes se enfocaron en los grupos aislados al final de la caravana de unas 3,000 personas cerca de Pijijiapan, metiendo a la fuerza a los migrantes a vehículos policiales y rumbo a su presunta deportación mientras los niños lloraban.



Ahora, atemorizados de caminar en las carreteras, algunos, ante la desesperación, optaron por una táctica que antes era popular para dirigirse al norte: subirse a trenes de carga que van rumbo al estado vecino de Tabasco.



Han pasado años desde que los migrantes subían a los trenes en grandes cantidades.



Javier Núñez dijo que él y su familia atravesaron colinas a lo largo del río y algunas vías férreas después de la redada y antes de aventurarse al pueblo de Pijijiapan en busca de comida.



Sin embargo, los agentes volvieron a aparecer la noche del lunes y detuvieron a su esposa e hijo, quienes, según dijo, fueron llevados a una instalación de inmigración en la ciudad fronteriza de Tapachula para comenzar el proceso de deportación.



Núñez, en su opinión, lo único que puede hacer es continuar solo para ver qué tanto avanza. Al preguntarle sobre las detenciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ofreció detalles el martes sobre lo que calificó de un “incidente”, pero reconoció que el gobierno no permite que los migrantes simplemente vayan a donde quieran.



Negó adoptar una política dura y aseguró que el control de los migrantes es por su seguridad y porque hay traficantes de personas infiltrados entre ellos.



“No queremos que tengan libre paso”, dijo López Obrador, “no sólo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad”.



Mientras el presidente estadounidense Donald Trump ha aumentado la presión pública contra México para que haga más para cortar el flujo de centroamericanos que atraviesan su territorio, López Obrador repitió las afirmaciones de que su gobierno no ha cambiado su postura ante las caravanas, y descartó la crítica de que la política migratoria no parece clara o es incluso contradictoria.



En meses recientes, México ha deportado a miles de migrantes. También ha emitido más de 15,000 visas humanitarias que permiten que migrantes permanezcan y trabajen en el país.



En un comunicado emitido la noche del lunes, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México dijo que “rescataron” a 367 migrantes, una expresión utilizada para hablar sobre migrantes encontrados en todo tipo de situaciones, ya sea secuestrados por hombres armados de un cartel en busca de rescate, apretados en tráileres peligrosamente saturados o simplemente arrestados en la ruta y enviados para que inicien el proceso de deportación.



La agencia dijo que agentes realizaban una revisión migratoria el lunes cuando un grupo de migrantes “iniciaron una agresión” contra los agentes, quienes entonces llamaron a la policía federal.



Entre los detenidos había un “número significativo” de menores y mujeres. Periodistas de The Associated Press en el lugar no vieron agresión alguna por parte de los migrantes.



Durante un segundo operativo, parte de la caravana sí se armó con rocas y palos, y al menos una roca fue lanzada, pero las autoridades no reportaron que hubiera agentes lesionados.



Fue una “emboscada planeada... para desintegrar esta caravana”, dijo Denis Aguilar, un líder sindical de una fábrica de San Pedro Sula, Honduras. Una casa rural los acogió. En la mañana, la familia los llevó a una parada de autobuses.