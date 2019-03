Más de mil migrantes retornaron voluntariamente a Centroamérica, el 72% eran hondureños

Redacción

TEGUCIGALPA HONDURAS.- Un total de 1,238 centroamericanos han sido retornados voluntariamente desde la frontera de México con Estados Unidos a sus países de origen, la mayoría de ellos hondureños, de acuerdo a un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



El documento, publicado este miércoles, detalla que desde noviembre hasta el pasado 14 de marzo estas personas retornaron de forma voluntaria, ya sea porque "no quieren o no puede permanecer en el país de tránsito o destino".

Los desplazados fueron retornados desde Tijuana o Piedras Negras en México, puntos fronterizos con Estados Unidos. Posteriormente, fueron llevados a Ciudad de México y luego a sus naciones de destino.



De acuerdo a la OIM, entre los migrantes asistidos estaban 52 menores de edad no acompañados, quienes fueron retornados vía aérea debido a su estado de vulnerabilidad.



Las cifras señalan que de los 1,238 retornados el 72% eran hondureños, pero no menciona los datos exactos, sin embargo se hablan de al menos 890 compatriotas.



Mientras que el 25% de las personas fueron enviadas a El Salvador y un tres por ciento a Guatemala.



"Las personas migrantes al momento del retorno voluntario poseían estatus migratorio irregular (86%) de las cuales el 76% se encontraban en México y el 24% en Guatemala", especifica el documento.



El informe sale a la luz cinco meses después de que una masiva caravana de migrantes saliera desde Honduras hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.



El gobierno hondureño creó un programa para el retorno de migrantes, que según cancillería llegó a más de 7,000 solo hasta finales de noviembre.



Sin embargo, las personas han seguido migrando en caravana, no solo desde Honduras sino que del resto de Centroamérica.



"La búsqueda de condiciones de vida más favorables se ha resaltado como el principal motivo por el cual se movilizaron las personas migrantes, ya que muchos de ellos aluden a condiciones de desempleo y desigualdad en sus países de origen. En segundo plano, la violencia e inseguridad vivida ha sido otra de las causas de la movilización en las caravanas, muchos de ellos mencionan que han sufrido amenazas por parte de grupos criminales. Finalmente, las personas entrevistadas han manifestado que su motivo para migrar era el deseo de encontrar familiares en el país de destino", puntualiza el informe.



Y es que aunque no hay datos exactos, la OIM menciona que de todos los asistidos el 76% respondió que migraban por mejores condiciones de vida, el nueve por ciento por inseguridad y el tres por ciento por reunificación familiar.



Mientras que el resto de los migrantes retornados huían por las mismas razones solamente que mezcladas.