Madre de hondureña que supuestamente mató a su hijo en Utah: Nunca sospeché que el niño era maltratado

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La madre de la hondureña que supuestamente mató a su hijo en Utah, Estados Unidos, dijo que en la última comunicación le aseguró que no sabía qué le había pasado al niño.



Nora Flores lamentó que las personas cuestionaran a su hija Reina Elizabeth Flores, pues le contó que "llevo grave al niño, no sé que me le pasó yo lo dejé bañándose y cuando llegué estaba tirado en el baño sin respiración".



"Esa es una farsa, eso es farsante lo que están diciendo que lo golpeaba. Ella es una mujer muy responsable, luchadora y se fue por esos caminos para que sus hijos estén bien", aseguró la señora.



Al ser consultada por el canal HCH sobre si su hija había sido detenida por vender droga, la mujer argumentó que "usted sabe que cuando ellos se van de aquí no tienen un trabajo legal, eso es lo que pueden hacer todos los ilegales que se van de Honduras, porque cómo van a trabajar en algo así legal".



La mujer continuó diciendo que no puede asegurar nada sobre las denuncias de que la joven mató a su hijo a golpes.



"Ella estando allá y yo acá no podría asegurarle si es cierto o mentira porque a veces las mamás tenemos que nos enojamos con los niños o no los sabemos entender, pero tampoco matarlos o darles golpizas a cada momento, no creo que ella haya sido así porque yo hablaba con el niño y con ella en videollamadas y hablaba muy bien, nunca sospeché que era maltratado", puntualizó.



La agresión contra Norlin Cruz Flores (6) se registró el pasado miércoles, pero el menor murió el jueves en un hospital de Estados Unidos.

La joven se encuentra en una cárcel del condado de Salt Lake, Utah, después de ser denunciada de violencia.