Vídeo: Carlos Baute defiende a hondureña durante programa de cámara escondida

Redacción

MADRID, ESPAÑA.- El cantante Carlos Baute defendió a una camarera hondureña que era víctima de racismo en un hotel en el que se hospedaba en España.



El intérprete de "Colgando en tus manos" fue sorprendido por el programa "Gente Maravillosa" que pone al descubierto los casos de xenofobia de los que son víctimas cientos de inmigrantes en la Madre Patria.



La hondureña que se identificó como Alejandra es una actriz y colabora con el show.



La cámara oculta grabó cómo la catracha era tratada de forma despectiva por su compañera de trabajo, que era española.



El artista se muestra impresionado desde el inicio que ve el acoso que sufre la joven. "Yo no soy igual que tú, yo no tengo que hacer el trabajo sucio, para eso estás tú", le dijo la actriz que se identificó como Tere a Alejandra.



Baute escucha atento y manifiesta: "No debería estar diciendo eso delante de nosotros. Vamos que estoy a punto de llamar a Rosauro, vamos. ¿Qué es eso?", dice mientras se ve su cara de molestia por el incómodo momento.



Minutos después, enfrenta a la camarera que se porta grosera con su compañera y le pide que deje de montar ese número frente a otros clientes.



"No me gustó para nada su trato con ella, me pareció una falta de respeto y aparte la miro como xenófoba", expresó Baute.



La camarera siguió arremetiendo contra ella y hasta dijo: "Ella es de la categoría mas baja, hay que tratarla como lo que es, un poco escoria".



El cantante no podía creer lo que estaba escuchando de parte de la mujer.



La camarera sigue molestando a la hondureña, lo que causa más indignación en el cantante, quien después de unos minutos le pide a Alejandra que se acerque a él para decirle que no se preocupe que él la ayudará, incluso le pidió su número de teléfono para que no siga pasando esa situación.



Cuando estaba por salir, salieron los presentadores del programa y lo felicitaron por la reacción que él había tenido con la joven. Él, por su parte, no pudo contener las lágrimas y aseguró que estaba alegre que no fuera cierto porque nunca le había pasado eso en ninguna parte de mundo.