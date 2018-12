Migrante hondureña se hace millonaria vendiendo camiones en Estados Unidos

Redacción

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Emigró cuando apenas tenía 13 años y 14 años después su trabajo dio frutos en Estados Unidos.



La hondureña Sayda Ayala, de 27 años, se convirtió en una exitosa empresaria del transporte de carga en California, Estados Unidos.



La joven ingresó bajo la protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que le facilitó un permiso de trabajo y estadía.



La hondureña contó al diario La Opinión que su familia emigró a estados Unidos poco después del paso del huracán Mitch por Honduras y que tres años después decidió viajar para reunirse con su seres queridos.



En esa nación estudió en una escuela secundaria y luego en la universidad, pero abandonó su carrera en criminología al quedar embarazada.



La joven buscó empleo en una compañía de camiones de carga, donde también aprendió a cómo funcionaba la empresa.



“Un día que no estaban mis jefes, llegó un señor a comprar un camión de carga y yo se lo vendí. En la quincena me llegó un cheque extra, y empezó a gustarme”, relató la hondureña.

La hondureña mostró su permiso de DACA. Foto: Cortesía Aurelia Ventura.







Contó que el 2014 se inscribió en el DACA y posteriormente abrió un negocio junto a un socio.



En el 2017 la hondureña se quedó a cargo del negocio y meses después pudo abrir una segunda empresa en Los Ángeles.



La catracha dijo que solo en la segunda tienda vende hasta 10 camiones, cada uno valorado en 60 mil y 80 mil dólares.



“Mi mayor miedo es qué me quiten DACA, y me tenga que ir a Honduras a un país que ya no conozco, y me separen de lo que más amo, mi hijo, a quien sueño ver crecer”, indicó la hondureña.

Trump anuló DACA, un programa que protege a 800 mil jóvenes de la deportación, a inicios de 2018.

Meses después, un juez bloqueó la deportación de los jóvenes, quienes esperan se resuelva su estatus legal.