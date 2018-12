En un 39.10 por ciento aumentó la detención de migrantes centroamericanos en México

Frida Valencia/El Heraldo/México

TIJUANA, MÉXICO.- La llegada de la caravana migrante a México provocó un aumento de 39.10 por ciento en el número de detenciones de inmigrantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica en octubre, cuando entraron al país respecto al mes anterior.



Sin embargo, el aumento más notorio se da en el comparativo de detenciones en octubre de este año, que fue de 16 mil 158 personas, contra los 8 mil 416 casos que se detectaron en el mismo mes del año pasado, que fue de 8 mil 416, lo que refiere un incremento de 91.99 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

Lea también: EE UU deja ingresar a migrante que fue gaseada en México



El experto en migración, Rodolfo Cruz aseguró que en los últimos meses del año es cuando más afluencia de migrantes hay; no obstante, se hace más notoria su presencia y concurrencia por la convocatoria de la caravana, así como el hecho de la visibilidad, pues no lo hacen de forma discreta, sino que “evidencian su paso y sus intenciones”, lo que refleja las nuevas estrategias migrantes.



“Claro que llama la atención, por la cobertura mediática que ha ocasionado la aglomeración de migrantes, porque desde siempre (los centroamericanos) han pasado por México para llegar a Estados Unidos y 2014 fue el año con más detenciones, llegaron a ser 240 mil centroamericanos detenidos”, comentó.



De los 106 mil 60 centroamericanos detenidos desde el primer mes del este año, casi la mitad fueron desde Chiapas, entidad que contabilizó 43 mil 957 casos, seguido de Veracruz con 11 mil 848 y Tabasco con 11 mil 663.

De interés: Indignación por la forma en que marcan a integrantes de la caravana



Asimismo, el experto mencionó que otro de los factores que cambió fue la ruta, pues Tijuana pasó a ser el destino principal de la caravana, cuando los inmigrantes guatemaltecos solían cruzar por Tamaulipas.



“En el estado existen 30 albergues, hasta el momento no se ve rebasado”, dijo; no obstante, mencionó que es necesario que exista una definición clara de la política mexicana hacia la migración de Centroamérica, pues, ante las nuevas estrategias de parte de dicho sector migrante, podría existir una mayor demanda de atención humanitaria, para la cual, aseveró, no estamos preparados.



“México no es un país abierto a la migración debido a que las autoridades correspondientes no están preparadas para recibir el flujo migratorio”, comentó.



DATOS Y BULLETS

3 mil 610 miembros de la caravana siguen en México.

3 mil 110 permanecen en la ciudad de Tijuana.

482 más se encuentran en Mexicali.



-Dos mil 883 centroamericanos solicitaron regularización por razones humanitarias.

-Para amparar este estatus, se han otorgado 950 tarjetas a los miembros de la caravana.

-Se han registrado mil 200 detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de EU.

-Casi 10 mil personas integraban la caravana migrante, según la CNDH.

-Principalmente mujeres, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

-Por ello, la Comisión emitió 21 medidas cautelares a las autoridades.

Además: Deportaciones de hondureños aumentan 51.2% en este 2018