La ONU ayuda a volver a sus países a cientos de migrantes centroamericanos

Agencia AFP

GINEBRA, SUIZA.-La ONU indicó este viernes que ha ayudado a volver a sus países a cientos de migrantes de las caravanas de centroamericanos que viajaron hasta la frontera de México con Estados Unidos, con la intención de ingresar a este país.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que hasta el miércoles han sido ayudados 453 migrantes, incluidos niños no acompañados, que expresaron el deseo de retornar a sus países de origen.



Además "otros 300 migrantes centroamericanos han expresado su deseo de regresar desde Tijuana", la norteña ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, y donde "la OIM coordina medios de transporte para ellos", indicó a periodistas en Ginebra el portavoz de esta agencia de la ONU, Joel Millman.



Añadió que el 84% de los que han retornado a sus países son hombres, y la mayoría de ellos lo hicieron a Honduras (57%) y El Salvador (38%), además del 5% restante a Guatemala.



"Veinticinco niños no acompañados regresaron a sus casas en avión", precisó el portavoz.



Una caravana de miles de migrantes, en su mayoría hondureños que salieron de su país de América Central a mediados de octubre para huir de la violencia y de la pobreza, comenzó a llegar a la frontera estadounidense.



Esta fue seguida de otras caravanas de migrantes que recorrieron caminando, en camión o en autobús miles de kilómetros.



El presidente estadounidense Donald Trump, que desplegó miles de militares en la frontera con México, amenazó con cerrarla por completo si la situación se complicaba.



Ante la rigidez estadounidense, muchos migrantes decidieron dar media vuelta.



La ayuda al regreso que otorga la OIM desde México está financiada por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado estadounidense, con cerca de 1,2 millones de dólares (1,06 millones de euros), afirmó Millman, que precisó que la OIM no recibe presiones de las autoridades estadounidenses para hacer que los migrantes regresen.