EEUU no presentará cargos contra 42 migrantes de la caravana

Agencia AP

TIJUANA, MÉXICO.- Las autoridades de Estados Unidos no presentarán cargos contra ninguno de los 42 migrantes detenidos durante un enfrentamiento en la frontera con México, que hizo que agentes estadounidenses lanzaran gases lacrimógenos hacia territorio mexicano.



The Associated Press se enteró que el gobierno federal decidió no procesar a los migrantes a pesar de las aseveraciones del gobierno de Donald Trump de que no toleraría desmanes de los participantes de la caravana.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no dijo por qué nadie fue procesado, pero un funcionario dijo que muchas de esas personas vienen en familia, que por lo general están exentas.



El funcionario agregó que, en otros casos, las autoridades no recabaron suficiente información para presentar cargos, como por ejemplo los nombres de los agentes que hicieron los arrestos. El funcionario no estaba autorizado a dar información y habló con la AP bajo la condición de no ser identificado.



El funcionario dijo que dos de los 42 fueron referidos al Departamento de Justicia para ser procesados, pero que no les presentaron cargos debido a que los dos presentaban enfermedades.