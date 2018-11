Vocalista de Maná dedica reconocimiento en los Latin Grammy a la caravana migrante

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- La noche de fiesta que preparó la Academia de los Latin Grammy en Las Vegas para reconocer a la banda mexicana Maná como "Persona del Año" tomó un tono social cuando su vocalista recordó a la caravana migrante sobre el escenario.



"Es un halago ser reconocidos por la entidad más prestigiosa de la música latina", dijo Fher Olvera, en nombre del grupo al enterarse del premio.

"Esperamos seguir utilizando nuestra voz y este reconocimiento para continuar creando conciencia sobre los problemas ambientales y de derechos humanos en todo el mundo", dijo el intérprete de éxitos como "Oye mi amor", "Labios compartidos" y "Vivir sin aire".



Antes de viajar a Las Vegas, Olvera hizo una visita sorpresa a miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que se resguardaban en el auditorio Benito Juárez de Guadalajara, en una escala de su periplo hacia Estados Unidos.



El cantante llegó en la noche del lunes y conversó con las autoridades del albergue y con algunos de los inmigrantes, que le explicaron la situación de violencia que les obligó a dejar sus hogares.



"Todos esos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, son seres humanos, son iguales que nosotros, no más tienen otro nombre de su país. Somos del mismo origen realmente, venimos de la misma matriz. Y hay que ser humanos con ellos, hay que ver qué podemos hacer", declaró Olvera antes de la gala.



La principal caravana, que salió de Honduras el 13 de octubre desde la Gran Central Metropolitana, avanzó el miércoles hacia la frontera de Estados Unidos, ajena a la determinación del presidente estadounidense Donald Trump de impedir su ingreso al país.



Fher mostró que su mensaje en el Grammy Latino sin duda tiene tinte político.



"Lo que quiero decir a toda la comunidad latina es ve y vota. Esta es la mejor manera, democracia, de hacer lo correcto", indicó.



En los Grammy Latinos 2015, Olvera no dudó en levantar junto al grupo Los Tigres del Norte una pancarta en la que se leía en letras negras "Latinos unidos no voten por Trump".



Según la prensa mexicana, Maná preveía enviar ayuda a los migrantes a través de su fundación Ecológica Selva Negra, que fundó en 1996 y que lucha por la preservación de especies en peligro de extinción, ofrece programas educativos sobre el medio ambiente y contribuye y organiza proyectos de desarrollo comunitario.



Antes de despedirse de los migrantes en Guadalajara, Fher tomó la guitarra y les cantó "Rayando el sol" y "En el muelle de San Blas", arrancando aplausos en un improvisado concierto marcado por el cansancio y el dolor.