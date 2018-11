Bartolo Fuentes rechaza desde México haber "incitado" a caravana migrante

'Yo no he incitado a nadie para que se venga a la caravana', sostuvo Fuentes. Foto: Facebook

Agencia AFP

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El exdiputado de Honduras, Bartolo Fuentes, quién ha sido señalado como uno de los impulsores de una enorme caravana migrante que atraviesa México rumbo a Estados Unidos, negó haber incitado a los hondureños a salir de su país.



"Ahora quieren buscar quién es el culpable y quieren decir que un pinche periodista que se llama Bartolo Fuentes es el que organiza", dijo en una conferencia de prensa en el albergue de Ciudad de México donde hay unos 4,500 migrantes, en su mayoría hondureños.



Fuentes dijo que "basta ver un poquito la realidad del país, que hay sobradas razones para que uno salga huyendo de Honduras" y que a diario se organizan estos enormes grupos que buscan ir a Estados Unidos principalmente ante la pobreza y la falta de oportunidades.



"Yo no he incitado a nadie para que se venga a la caravana", sostuvo Fuentes, que ha sido periodista, al señalar que la mayoría de la gente se unió al grupo cuando vio a la caravana por televisión.



Fuentes acompañaba la caravana, que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, pero fue capturado por la policía guatemalteca y devuelto a Honduras.



La canciller hondureña María Agüero aseguró ante la prensa que Fuentes había provocado la caravana para provocar ingobernabilidad en el país.



Fuentes dijo que en el momento oportuno buscará volver a Honduras.



Señaló que lo que le molesta al gobierno hondureño "es que se hagan visibles y que el mundo este viendo la tragedia en la que vivimos".



Sobre la reacción de México a la caravana, Fuentes dijo que inicialmente el presidente Enrique Peña Nieto les dio la bienvenida pero que después había un helicóptero de guerra sobre los migrantes.



"Esa no es una bienvenida, no sé si hay un discurso y una actuación. Las declaraciones del Estado muy bien pero lo que los migrantes han vivido en el camino no todo es agradable", lamentó.



Los miembros de la caravana migrante de mayoría hondureña comenzaron a llegar el domingo a Ciudad de México.



Las otras dos caravanas de migrantes centroamericanos están en el sur de México y buscan seguir los pasos del primer grupo.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo días atrás que la caravana de migrantes fue organizada por grupos izquierdistas financiados por Venezuela.



El presidente Nicolás Maduro respondió a la acusación tachando de "loco extremista" a Pence.