Policías heridos en fotos no enfrentaron a migrantes de caravana como circuló en redes sociales

Agencia AP

CHIAPAS, MÉXICO.-Un conjunto de tres fotografías de agentes de la Policía Federal de México heridos no fueron tomadas después de confrontaciones con la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, a pesar de los mensajes difundidos en ese sentido en las redes sociales.



En la fotografía más prominente, un agente sangra de la cabeza debido a una herida. Gustavo Aguado Butanda, fotógrafo local en el estado de Michoacán, dijo a The Associated Press que tomó la imagen el 15 de octubre de 2012 en Tiripetío. Según Butanda, la policía había ingresado en una escuela en la localidad durante un enfrentamiento que involucró a “normalistas”, un grupo de estudiantes que protestaba contra la modernización del plan de estudios.



Los pies de foto de la imagen mencionada y otras dos decían falsamente que la policía mexicana fue agredida brutalmente por miembros de la caravana migrante. El número de migrantes de la caravana que llegó a la frontera sur de México ha aumentado a más de 7,000 en su trayecto hacia Estados Unidos.



En otra fotografía se ve a un agente que intenta subir a una acera después de resultar herido en un choque con manifestantes en Chilpancingo, una ciudad del estado de Guerrero, antes de un concierto previsto para esa noche. Christopher Rogel Blanquet, que tomó la fotografía en diciembre de 2014, dijo que el concierto era un homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos ese año. Los estudiantes de una escuela de maestros en Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México.



En la tercera imagen, un agente sangra de la nariz en medio de un grupo de otros policías con equipo antidisturbios. El fotógrafo de The Associated Press, Luis Alberto Cruz, fue testigo de la confrontación del 15 de febrero de 2011. Cruz dijo que el agente fue herido en un enfrentamiento con maestros en Oaxaca, México. Señaló que el agente resultó herido cuando los profesores intentaron pasar a fuerza una valla de policías desplegados como medida de seguridad durante una visita del entonces presidente Felipe Calderón.



La fotografía de Aguado Butanda comenzó a circular el domingo en las redes sociales y también en 4Chan, un foro misterioso en línea conocido por difundir montajes. El lunes, Trump tuiteó que las autoridades mexicanas fueron incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas enviaron la semana pasada a agentes de la Policía Federal a la frontera con Guatemala.