Juez federal de Estados Unidos asegura que pronto localizarán a todos los padres deportados sin sus hijos

Unos 15 padres no han notificado a las autoridades si pedirán el traslado de sus hijos al país.

Redacción

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El juez federal Dana Sabraw informó que “pronto” estarán localizados los padres deportados tras haber sido separados de sus hijos en la frontera, para que hagan saber al gobierno estadounidense si pedirán la repatriación del menor o si renunciarán a dicho derecho.



Sabraw, quien preside las tres demandas colectivas entabladas en nombre tanto de los padres como de los infantes separados en la frontera, anticipó que una vez que se conozcan los intereses de todos los afectados se procederá a monitorear la evolución para garantizar que éstos se cumplan a la mayor brevedad.



Por su parte, Scott Stewart, abogado por el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), señaló que el proceso ha sido positivo y coincidió en que se pueda localizar a todos los integrantes de la demanda colectiva, en su mayoría repatriados a Honduras, Guatemala y El Salvador.



De los cientos de padres que fueron afectados por esta situación, aún se desconoce el paradero de cinco, aunque los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que los representan, dijeron tener confianza en que serán encontrados, según se dio a conocer en una audiencia realizada en la corte de San Diego, California.



Todavía, unos 15 padres no han notificado a las autoridades si pedirán el traslado de sus hijos al país donde se encuentran o si renunciarán a su derecho de reunificación, para que los menores puedan permanecer con un familiar o pelear su caso de asilo en Estados Unidos.



La Administración de Donald Trump ha reunificado con sus padres a 2,363 de los 2,654 niños de los que tomó custodia en la frontera.



Del grupo restante, unos 175 menores no regresarán con sus padres ya que éstos han renunciado a dicha opción, según se detalla en un reporte presentado por el gobierno.



Recientemente, el juez Sabraw aprobó de forma preliminar un acuerdo alcanzado entre la Administración y la ACLU que resolvería las tres demandas colectivas a nombre de inmigrantes a cambio de que se les reconsideren sus solicitudes de asilo político.



Sin embargo, tanto la ACLU como otros grupos legales que representan a este grupo de familias, insistieron hoy en que se implemente dicho plan de forma inmediata y no se deba esperar a la aprobación final, contemplada para mediados de noviembre.