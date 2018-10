Piden en Guatemala garantizar derechos de caravana de migrantes hondureños

Agencia AFP

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Organizaciones sociales pidieron al gobierno guatemalteco garantizar los derechos de unos 2 mil migrantes hondureños que buscan llegar en caravana a Estados Unidos y que este martes permanecen en territorio guatemalteco.



"Es responsabilidad del Gobierno de Guatemala la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran en su territorio y por ningún motivo atentar contra sus derechos humanos", detalló un comunicado emitido por 18 organizaciones, entre ellas la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala y la Pastoral de Movilidad Humana.



La tarde del lunes, miles de migrantes hondureños, entre ellos niños, que buscan mejores condiciones de vida y huir de la violencia, lograron llegar a la ciudad guatemalteca de Esquipulas, 125 km al este de la capital y fronteriza con Honduras, tras partir el sábado de San Pero Sula, la segunda ciudad hondureña.



Antes de ingresar a Guatemala, un numeroso contingente de policías les cerró el paso pero horas después llegaron a un refugio para migrantes en Esquipulas, según imágenes y vídeos divulgados por la prensa local.



"Exigimos el cese de toda acción policial y administrativa que restringe sus derechos fundamentales", añadieron las organizaciones sociales.



El gobierno guatemalteco había anunciado que no permitiría el ingreso de los migrantes hondureños si no cumplían con los requisitos legales para entrar al país.



La administración del presidente hondureño Juan Orlando Hernández en un comunicado insinuó que la caravana es promovida por rivales políticos.



México por su lado anunció que frenará el ingreso a miembros de la caravana de migrantes hondureños si no cumplen con las leyes migratorias.



En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Hernández que cortará la ayuda financiera de su país si no detiene el avance de la caravana de migrantes y la regresa a Honduras.



"Estados Unidos informó con firmeza al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es frenada y llevada de vuelta a Honduras, no habrá más dinero ni ayuda para Honduras, con efecto inmediato", dijo Trump en Twitter.



La violencia en Centroamérica ha empujado a familias enteras, y en muchos casos a niños solos, a huir, emprendiendo el peligroso viaje hacia Estados Unidos.