Vínculos de narcotráfico con la política hondureña en el juicio en NY

“Juan Orlando me dijo que no me preocupara por la fiscalía, que me darían protección para lo que me dedicaba yo, para el narcotráfico”, precisó.

Llegó a pedir la eliminación de sus competidores en el negocio del narcotráfico como el cartel de los hermanos Valle, y el traslado del entonces jefe de la policía de Copán, Juan Carlos “Tigre” Bonilla, que después fue nombrado jefe de la policía nacional y que era uno de los coacusados en este juicio, junto con el expolicía Mauricio Hernández, que se declararon culpables de narcotráfico antes del inicio del proceso.

El exmandatario hondureño está acusado por la Fiscalía neoyorquina de conspirar para traficar cocaína, tráfico y posesión de armas. Si es condenado puede pasar el resto de sus días en la cárcel, como su hermano Tony Hernández, otro de los hombres clave de una red que envió 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.