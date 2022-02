Solo el terreno tiene la Unidad Coordinadora de Proyectos para las casas en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.- Una vieja caseta construida con láminas de zinc, dos bultos de ladrillo y tierra removida es todo lo que hay en el proyecto de casas impulsado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para los damnificados de Eta y Iota en la comunidad de Balcanes, Choluteca.



No hay obreros trabajando y la maquinaria se encuentra paralizada a más o menos un kilómetro de distancia de la zona, en una propiedad privada.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó el proyecto de vivienda para encontrar un panorama desolador, la lentitud prevalece en la zona.



La desorganización de la UCP es evidente, aún no tienen claro a qué personas les entregarán la casa, prevén que ahora ya no serán para los damnificados de los huracanes, sino para personas que vivan en zonas de alto riesgo.

Proyecto

En primera instancia, la UCP anunció que el proyecto de viviendas en Balcanes, Choluteca, se llamaría Residencial Hernández, pero con el cambio de gobierno se determinó que se llamará Residencial La Pradera.



El terreno para las viviendas está ubicado en la carretera que conduce a la frontera de Guasaule con Nicaragua, en una zona desértica como es costumbre en la zona sur del país.



El terreno, a diferencia de otros proyectos similares, fue comprado a personas particulares de forma directa.

La construcción, según los planes no ejecutados aún, corresponde a un espacio para 500 viviendas destinadas para las personas que resultaron damnificadas durante los huracanes Eta y Iota hace más de un año y cuatro meses.



Las casas, según los planos, constan de una sala, un baño, cocineta y dos cuartos en una estructura de cemento con techo de láminas de zinc.



El dinero para el proyecto se le desembolsó a la UCP de un fondo de 1,200 millones de lempiras que recibió el gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyar a las personas que resultaron afectadas por los huracanes.



En total, son ocho proyectos de viviendas que desarrolla la UCP en cinco departamentos (Cortés, Yoro, Choluteca, El Paraíso y Santa Bárbara), para un total de 2,786 unidades.



Hasta ahora ninguna casa ha sido entregada a los damnificados y en el caso de Trojes, El Paraíso, y Balcanes, Choluteca, ni siquiera se puede observar alguna columna levantada, solo terrenos vacíos sin personas realizando algún trabajo.



Pero la UCP no recibió solo los 1,200 millones de lempiras del FMI, además percibió del Instituto de la Propiedad (IP) otros 425 millones de lempiras para construir casas, pero tampoco ha levantado ninguna.

El dinero se obtuvo mediante un acuerdo para sacar fondos de emergencia de un fideicomiso del IP para que la UCP los utilizara de la forma que considere conveniente.



En teoría, con el dinero en la mano la UCP ya tendría que haber entregado las casas en Balcanes, Choluteca, pero resulta que apenas en diciembre del año pasado lograron firmar un contrato con dos empresas para desarrollar el ansiado proyecto.



Debido a la demora en la construcción de las viviendas, las personas que iban a ser beneficiadas no tuvieron más opción que renunciar a la esperanza de tener una casa donada, por lo que se acomodaron en diversos sectores del país.



Ahora la UCP no tiene claridad de quiénes serán las personas beneficiadas con el proyecto y, a diferencia de otras zonas del territorio donde por lo menos se han levantado censos de personas que perdieron sus casas, en Choluteca no hay.



La UCP planea ahora utilizar las casas para las personas de la zona sur que vivan en zonas de alto riesgo, para ello -aseguran- próximamente van a levantar un censo, aunque tampoco no hay claridad de cuándo será.



Los desarrolladores del proyecto aseguraron a EL HERALDO Plus que ellos recientemente fueron contratados por la UCP para realizar el proyecto, por lo que los avances que llevan son mínimos, pero terminarán con todas las viviendas.



Luis Alberto Hernández, responsable de la Inmobiliaria del Pacífico, uno de los desarrolladores contratados, explicó que “recién en diciembre se firmó el contrato, se pretende llegar a las 500 viviendas, la zona es libre de riesgo y entendemos que será un proyecto social”.

Argumentó que no existen atrasos, excepto “hoy porque es un día de reuniones es que la maquinaria está paralizada, pero se ha trabajado en la preparación del terreno”.



Por su parte, Gustavo Ordóñez, responsable de la empresa Tractores y Más, la otra empresa responsable del proyecto, dijo que en el trabajo de terracería llevan un poco más de un mes, “el viernes nos paró la mera supervisión del Estado, creo que ellos iban de libre y se toman cuatro días, por eso mira la maquinaria aquí, pero hemos estado trabajando”.



Serrano se encontraba en un terreno cercano al proyecto con toda la maquinaria paralizada y los empleados descansando obligatoriamente.



Destacó que el terreno para la construcción alcanza las 12 manzanas y “ya la preparación está casi terminada, aquí en unos días se podrá comenzar a levantar las casas, ya el dueño del terreno se había adelantado para tener la zona lista”.



Al igual que en el resto del país, Choluteca no es la excepción sobre las viviendas sociales para damnificados que aún no están listas.

