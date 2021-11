Pobladores de Amapala aceptan un puente marítimo, pero con un puerto

VALLE, HONDURAS.- Tirado en el suelo del olvidado y deteriorado muelle de Coyolito estaba el rótulo que recién había mandado a instalar el gobierno de Honduras para anunciar la construcción de un puente marítimo de 2,016 metros de largo que unirá a la isla del Tigre con tierra firme.



“Imagínese que ni un rótulo pueden poner bien, qué van hacer un puente, es pura política, siempre que hay elecciones aparecen con eso”, expresó un amapalino que se alistaba para cruzar al otro lado.



Llegar al casi destruido muelle de Coyolito es como si se estuviera en una estación de buses de Comayagüela, donde le ofrecen transporte colectivo y directo de un costado a otro.



EL HERALDO Plus arribó a las 8:00 de la mañana al sector de Amapala con el fin de conocer cuál es la percepción de su población sobre los megaproyectos que ha anunciado el gobierno con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El rótulo que anuncia la construcción del puente solo duró unas horas, el viento lo botó. Foto: David Romero/El Heraldo

Poca confianza

El municipio de Amapala tiene una extensión territorial de 80.7 kilómetros cuadrados y una población que ronda los 16,000 habitantes.



A simple vista, existe preocupación y expectativa, los lancheros creen que se van a quedar sin trabajo porque ya no podrán prestar el servicio que les permite alimentar a sus familias.



Algunos conductores de mototaxis creen que al haber un puente no tendrán pasajeros ya que los turistas vendrían en sus vehículos a las playas; pero otros creen que podrán salir.

Por su parte, la población tiene miedo a que la delincuencia invada el pueblo y hayan matanzas.



Los empresarios, por su lado, confían en que habrá una mayor oportunidad para explotar el turismo; en cambio, las autoridades locales sentenciaron que un puente sin un puerto no sirve de nada.



“Nos preocupa porque no sabemos nada de lo que se va hacer, a nosotros que somos los pobladores no nos cuentan nada o solo vienen a mentirnos. Aquí vinieron prometiendo que iban a dar chalecos y se los robaron, que iban a darnos motores para las lanchas y nos mintieron, uno ya no cree”, señaló un lanchero antes de zarpar.

Al interior de la isla de Amapala son pocos los vehículos y las calles son angostas. Foto: David Romero/El Heraldo

Adolfo Mendieta, presidente de la Asociación de Transporte Marítimo (Estramgol), expresó que “la construcción del puente nos quita el sueño, así como me acuesto me levanto pensado qué va a ser de nosotros”.



Precisó que son alrededor de 200 las familias que viven de prestar el servicio de transporte entre Coyolito y Amapala y que una vez que se construya el puente no saben qué va a ser de ellas.



A un costado de la isla El Burro, ya adentro de Amapala, hay una línea de piedras amontonadas con dirección a Coyolito, ese fue el primer intento que se hizo para unir las dos islas.

En balsa cruzan los carros que quieren ingresar a la isla en la actualidad. Foto: David Romero/El Heraldo

Incertidumbre

Sorayda Banegas, una vecina de Amapala, recordó que hace unos 30 años comenzaron un proyecto para la construcción de un puente para unir la isla con tierra firme.



“Vinieron unos políticos y nos pusieron a trabajar a todos, a rellenar la bahía con piedras, jalábamos piedras en lanchas, en el lomo hasta que se cansaron, era imposible rellenar la bahía”, recordó la señora.



“Pero para mí todo es política, cada vez que va a haber elecciones aparecen diciendo que van a hacer un puente y el puerto y no terminan haciendo nada, es mentira”, lamentó Banegas.



Pero esta vez parece ser realidad, ya que el BCIE ya tiene un plan maestro y también aprobó un préstamo de 207.7 millones de dólares (5,000 millones de lempiras) para la construcción del puente, que será ejecutado en tres tramos.

Samuel Díaz, tesorero de la Asociación de Mototaxis Turísticas de Amapala (Emotura), consideró que la unión de Amapala con tierra firme puede que cierre unas puertas, pero habrá un lado positivo, y es que ya no van a trabajar directamente con el punto a donde llegan las lanchas, sino que, una vez con el puente, ellos podrán cruzar y salir de Amapala para realizar viajes a la isla, a San Lorenzo y a otros lugares.



Lo ideal para el poblador es que, además del puente, se construya el puerto, porque vendría a generar empleo en la zona, el cual hace falta debido a que hay mucha pobreza.



La misma percepción tiene el alcalde actual de Amapala, Alberto Cruz, quien aseguró que hay muchos temas por aclarar, porque no se trata solo del puerto, sino también de la reorganización de la isla.



Cuando EL HERALDO Plus salía de Amapala en una balsa, un carro era transportado hacia Coyolito por en medio de la bahía. “Dentro de unos años eso ya no se va a ver”, dijo con nostalgia un amapalino.

Hace unas tres décadas quisieron hacer un puente rellenando la bahía. Foto: David Romero/El Heraldo

