L 1,600 millones darán por 'bono climático' en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las matas de maíz que a finales del junio de cada año se queman por el ardiente sol y la falta de lluvia en las praderas del corredor seco de Honduras son un claro ejemplo del impacto del cambio climático.



Las inundaciones que llegan sin avisar y a su paso destruyen ciudades enteras, pueblos remotos y la infraestructura esencial del país también están entre los efectos de este fenómeno que cada vez es más fuerte en Honduras.



Con el paso de los años el golpe es más duro para miles de familias que habitan en estos territorios vulnerables, donde se han visto pocas o casi nulas políticas para contrarrestar las inclemencias de la variabilidad climática.

LEA: Axel López en busca de nuevos clientes para hospitales móviles



En medio de una campaña política intensa, el gobierno aprobó hace menos de 30 días un desembolso de 70 millones de dólares (1,686 millones de lempiras) para el Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático.



El documento no deja claro hacia qué zonas del país donde el cambio climático ha golpeado se destinarán los recursos.



Este bono fue aprobado mediante el decreto ejecutivo número PCM-103-2021, publicado en el diario oficial La Gaceta el 1 de octubre de 2021.



El documento en poder de EL HERALDO Plus establece que el bono fue incorporado a la plataforma del programa Vida Mejor y tiene como meta atender hasta un máximo de 234,579 hogares.

+: Identifican modus operandi de barcos para evadir monitoreo GPS

Las inundaciones son un problema grave en el país. Foto: El Heraldo

Transferencia

Las familias que sean seleccionadas recibirán una única transferencia monetaria de 7,000 lempiras exactos, según las especificaciones del documento.



La inversión total aproximada -detalla el decreto- es de hasta 70 millones de dólares, que serán ejecutados con fondos de financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante el contrato de préstamo Núm. 2282.



Estimaciones del BCIE indican que 1.1 millones de personas en extrema pobreza serán atendidas con el bono único que se entregará en los próximos días.

ADEMÁS: La Mosquitia es un hervidero de traficantes de droga



Autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) informaron a EL HERALDO Plus que no tienen datos concretos de cuántas son las familias afectadas por los efectos del cambio climático en Honduras, pero ya trabajan en estudios.



No obstante, proporcionaron datos de estudios realizados por diferentes organizaciones que indican que entre 1998 y 2019 el país ha sido afectado por no menos de 65 eventos climáticos que generan pérdidas económicas anuales por el orden de 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

+: Aprueban otros L 140 millones para la apertura de Palmerola



Datos proporcionados por el delegado presidencial de Cambio Climático, Marlon Escoto, indican que las sequías prolongadas afecta a 35 mil familias del corredor seco.



Esto incluye un área de 90 mil hectáreas entre cultivos de maíz, frijol, sorgo y vegetales.



El funcionario precisó que hay informes que hablan de más de 80 mil personas afectadas, directa e indirectamente, por los dos últimos huracanes, Eta y Iota.

ES DE INTERÉS: En el olvido millonario proyecto de megacárcel en La Acequia, Santa Bárbara

El corredor seco debe ser atendido de emergencia. Foto: El Heraldo

Recursos

Expertos en cambio climático consultados por EL HERALDO Plus consideran que estas medidas son más políticas que científicas o técnicas.



El apoyo económico es bueno desde cualquier punto de vista, pero un bono para defenderse del cambio climático no es tan fácil, porque el problema no es cuestión de dinero.



Será la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) la que liderará la identificación de hogares elegibles, entrega del beneficio y zonas geográficas, la que será acompañada por otras instituciones.



El decreto ordena a la Secretaría de Finanzas (Sefin) canalizar los recursos para poder cumplir con la entrega del dinero por medio del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

TAMBIÉN: Casas, aulas y vacunas: ¿Qué se podría comprar con el dinero de la campaña política?



Se consideran hogares elegibles aquellos que viven en pobreza extrema monetaria, que residen en las zonas identificadas con afectación y riesgo climático -ya sea en área urbana o rural del país- y que no sean participantes del Bono Vida Mejor ni otra compensación monetaria, según los parámetros definidos en el manual operativo establecido por la Sedis.



Nabil Kawas, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), declaró a El HERALDO Plus que cualquier apoyo para los efectos del cambio climático debe estar dirigido al sector del corredor seco del país.



Para el académico, parte del trabajo es dar un bono, pero no es todo, hay muchas otras acciones que son necesarias desarrollar para poder apoyar labores de este tipo.

+: Niñas a la merced de pedófilos en semáforos de la capital



Lógicamente el cambio climático golpea en todo el país, pero afecta más al corredor seco, pues es donde hay más problemas de aumento de temperatura, reducción de la precipitación y una baja humedad.



Lo anterior genera que haya problemas en la producción agrícola y por ello una ayuda económica sirve cuando la llevan, pero no es suficiente.



Es por eso que se debe definir en qué zonas van a trabajar, porque hay algunas que necesitan más de proyectos de riego y hay otras que necesitan equipo agrícola para garantizar la seguridad alimentaria.



Algunas urgen más el ataque a las epidemias por el cambio de las temperaturas y apoyo a la salud, pero deberían ser acciones permanentes y no esporádicas como la aparición de un bono unitario.

Las hambrunas son de los principales problemas. Foto: El Heraldo

VEA: ¿Lo entregarán este año? Tramo de 30 km y detalles viales faltan de Canal Seco