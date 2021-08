'Dimensiones de las ZEDE no afectarán la extensión territorial de Honduras', asegura secretario técnico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario técnico de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Carlos Pineda Pinel, explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO que, a la fecha, no existen más solicitudes para este régimen, solo se han realizado exploraciones. Enfatizó que las tierras privadas no reducirán la extensión territorial del país.



A continuación, sus impresiones.







¿Cuántas peticiones de ZEDE ha recibido el CAMP?



A la fecha solo se han recibido formalmente tres solicitudes de incorporación al régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Ha habido expresiones de interés y visitas exploratorias de diferentes empresas y personas, pero no se han formalizado a la fecha.



LEA: ZEDE de Roatán proyecta diez mil habitantes para 2025



¿Cuántas ZEDE se han aprobado?



Se ha incorporado tierra al régimen ZEDE para tres proyectos: Próspera, localizada en el municipio de Roatán y con tierras en proceso de inscripción en La Ceiba, específicamente en el área denominada como Puerto de Satuyé; ZEDE Morazán, ubicada en el municipio de Choloma; y ZEDE Orquídea, cuyo distrito uno (Agroalpha) se encuentra ubicado en el municipio de San Marcos de Colón.







¿Cuál es la extensión territorial de cada una de las ZEDE aprobadas?



ZEDE Próspera tiene tierras incorporadas en dos sitios: en Roatán tienen incorporadas 39.25 manzanas y en La Ceiba tienen incorporadas 225.74.



La ZEDE Morazán tiene incorporadas 39.25 manzanas, mientras que la ZEDE Orquídea tiene incorporadas 366.88.



¿La dimensión de las ZEDE afectará la extensión territorial de Honduras?



De ninguna manera. La Constitución de la República y la Ley Orgánica de las ZEDE son extremadamente claras en cuanto a que las ZEDE son parte del territorio nacional, estando sujetas a la Constitución y al gobierno de la República en temas de soberanía, aplicación de la justicia, territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.



ADEMÁS: ZEDE de Roatán nomina a 13 extranjeros como jueces y magistrados



¿Se ha contemplado que haya más ZEDE en el futuro cercano o a largo plazo?



Por ser un instrumento de desarrollo, es de esperarse que -por su uso tanto por las municipalidades, el mismo gobierno central y por privados que vean en las mismas el mecanismo para la viabilidad de proyectos en un entorno estable y donde se garantice la seguridad jurídica- surjan más iniciativas de proyectos amparados en el régimen especial de las ZEDE.







¿Las ZEDE son o no ilegales?



Un acto solo puede ser ilegal cuando no está amparado en la ley. Las ZEDE se amparan en la Constitución de la República (artículo 294, 303 y 329 de la Constitución) y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Esta última es una ley hondureña, aprobada por el Congreso Nacional y sujeta a la Constitución. Ambas fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de Justicia en tres sentencias distintas (Expedientes SCO 0030-2014, SCO 0179-2014 y SCO 424-2014), por lo cual el tema de la constitucionalidad de las ZEDE y, por lo tanto, de la legalidad de estas, constituye cosa juzgada y no se puede litigar más.







¿Son buenas las ZEDE?



Cualquier instrumento de desarrollo que pueda atraer inversión, permitir el surgimiento de nuevas industrias (tal y como está sucediendo ya con las ZEDE existentes) y generar empleo y oportunidades para los hondureños es bueno. No obstante, claramente el régimen de las ZEDE, al igual que todo, es perfectible. Sin embargo, la ley permite la flexibilidad necesaria para que en la medida que estas se vayan desarrollando, se pueda ir perfeccionando sus mecanismos de implementación a fin de potenciar el logro de sus objetivos.



ES DE INTERÉS: ¿Por qué las ZEDE ponen sobre el filo de la navaja al Estado hondureño?



Si las ZEDE son tan buenas, ¿por qué no hacer de Honduras una gran ZEDE?



¿Por qué no? Si se lograse el consenso político para hacerlo, yo por una parte estaría completamente de acuerdo. No obstante, debemos considerar que hacerlo conlleva numerosas dificultades que en un entorno pequeño y controlado, son más o menos fáciles de superar, pero no así a nivel nacional en un corto plazo, pues requeriría un cambio profundo de paradigmas.







¿Cuáles serían los riesgos y puntos negativos de las ZEDE?



Sería que la herramienta no se utilice a plenitud y que, por lo tanto, no se alcance plenamente el potencial de la misma. Sin embargo, también existe el riesgo de que un gobierno futuro llegase a irrespetar las condiciones en las que se lograron atraer los proyectos actuales y se destruyese el régimen especial, lo cual no solo tendría consecuencias legales para las autoridades que lo hiciesen, las cuales llevarían a cabo bajo esta forma una expropiación indirecta con las consecuencias que ello conlleva, sino que además generaría una percepción de inseguridad tan grande que no solo se perderían las inversiones ZEDE, sino que se ahuyentaría proyectos futuros bajo cualquier otra modalidad.







¿Cuál será el antes y después de Honduras después de las ZEDE?



Lo que se espera es que el efecto en el largo plazo por la implementación de las ZEDE sea mayor que el que tuvo el régimen de zonas libres en su momento. Esperaríamos que Honduras se vuelva un país de oportunidades, al contar con un régimen que permite la adaptación a las necesidades de cualquier tipo de proyecto.

+: El Partido Nacional aprueba que las ZEDE hagan arreglos con municipios