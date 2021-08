Alumnos de primaria utilizan las tablets de Educación para jugar carritos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el corredor de su casa el pequeño Daniel se sienta en una silla, sujeta bien la tablet que tiene el sello de la Secretaría de Educación y se pierde por horas jugando carros.

La abuela se siente contenta al verlo como se divierte jugando con el dispositivo que le entregaron en el centro educativo Paulino Valladares de Güinope, El Paraíso. Los niños no tienen culpa, ellos solo aprovechan lo que tienen al alcance para divertirse, aunque se los hayan dado para estudiar.

La mala coordinación de las autoridades de la Secretaría de Educación ha provocado que algunas tablets las hayan entregado a niños de básica, cuando debieron ser distribuidas al nivel medio.

“¿Y qué pasa que el niño no hace tareas con la tablet?”, consultó el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus a la abuela y a la mamá de Daniel.

“Es que no tiene internet, nosotros le preguntamos a la maestra si le podíamos poner chip, pero la maestra no ha contestado”, expresó Melisa Solórzano, madre del menor.

“¿No están los textos ahí? El ministro dijo que venían en la tablet”, insistió EL HERALDO. “Mírela usted”, expresó la madre de familia al entregar el dispositivo al periodista.

Tras navegar por el aparato, se pudo constatar que no trae aplicaciones como dicen las autoridades, simplemente subieron archivos en PDF, pero no de todos los grados.

Daniel está en segundo grado, pero en el dispositivo no hay ningún material para educación básica, en ese sentido, el aparato no le sirve más que para jugar.

La abuela del pequeño expresó que está preocupada, porque en noviembre deben regresar la tablet y el niño no la va a querer soltar porque con ella se divierte jugando.

“A mí no me parece que la tenga que devolver, mire que los ilusionan, después vienen a quitársela”, lamentó la señora.

En casos como estos, de nada sirve el aparato debido a que está siendo mal utilizado por los alumnos y los padres de familia al no tener el material que ocupan guardado ni acceso a internet.

Solo las utilizan con los archivos subidos por la Secretaría de Educación, a pesar de que están incompletos. Foto: David Romero/El Heraldo

Alcances

En una rápida revisión, EL HERALDO pudo constatar que la velocidad de las tablets es mínima, incluso, para abrir los archivos PDF, por segundos se queda en gris la pantalla.

Se buscó en todas las plataformas de la Secretaría de Educación, cuyos íconos aparecen en el dispositivo, y todas necesitan internet para poder ingresar.

“Nosotros lo que queremos es meterle chip a ver si la profe nos deja, así sí va a poder hacer tareas el niño, no solo la usará para jugar carritos”, dijo la madre de familia.

Hasta el momento, no todos los equipos dados por la Secretaría de Educación están sirviendo para que los alumnos mejoren su aprendizaje, constató el equipo de EL HERALDO.

Mínimo

Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación, declaró a EL HERALDO que las tablets no son para niños de básica ni prebásica.

“Son para ciclo y media, por eso es que el contenido solo es para ciclo y media, en repuesta a la priorización que hemos hecho como secretaría”, refirió el funcionario.

Al consultarle por qué hace falta contenido, detalló que se está apostando a lo básico y esencial en el marco de la pandemia, no se puede cubrir todo.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación ha entregado 4,737 tablets a nivel nacional, todavía hay 261 por entregar y dos que están en revisión.

Para entrar a las aplicaciones de Educación, el aparato solicita conexión de internet. Foto: David Romero/El Heraldo

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus muestra que Educación apenas distribuyó las añoradas tablets al dos por ciento de los estudiantes de grados superiores.

Las cifras son decepcionantes, pues solo en educación media Honduras reportó 253,329 matriculados hasta abril del 2021.

Si cruzamos las cifras de estudiantes inscritos con la distribución de tablets, podemos decir que de cada 100 escolares de media solo dos fueron beneficiados.

La distribución de tablets se hizo de forma dispareja, es decir que hay sitios donde recibieron más aparatos tecnológicos que otros, aun así no cubrieron la cifra de estudiantes matriculados.

El conflicto con que se encuentran los maestros es cómo entregarlas, porque son muchos estudiantes y pocos dispositivos.

Para el caso, en el Instituto Porfirio Lobo Sosa, de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, les dieron 19 tablets para 150 estudiantes.

“Para nosotros fue un problema, porque los padres de familia querían que les diéramos una tablet por estudiante, pero son muy poquitas, no podemos”, dijo una maestra del centro educativo que prefirió el anonimato.

Lo que hicieron fue una asamblea con la asociación de padres de familia con el fin de determinar quiénes podrían ser los estudiantes priorizados.

Por acuerdo con todos los padres se optó por entregárselas a los alumnos de último año, para que puedan hacer sus trabajos y “al finalizar las clases las van a devolver y luego vemos cómo hacemos nuevamente”, explicó la maestra.

Al consultarle si la ocupan cuatro estudiantes, la profesora afirmó que no es posible porque viven retirados, además están en pandemia y no pueden desplazarse a otras casas, eso no es viable.

El equipo de EL HERALDO Plus cruzó la información de la matrícula con la distribución de tablets por departamento.

Solo en Gracias a Dios e Islas de la Bahía pasaron la brecha del 10% de los jóvenes matriculados con una tablet.

En el primer sitio se registraron 2,659 estudiantes en educación media inscritos y en el segundo 1,688.

En Lempira, por su parte, siete de cada 100 estudiantes recibieron aparatos tecnológicos, pero se desconoce cuántos realmente los están utilizando.

Intibucá, Atlántida, Santa Bárbara y Valle figuran entre los departamentos con más del tres por ciento de alumnos matriculados cubiertos con la tecnología, mientras que Ocotepeque, Olancho y Yoro apenas alcanzaron el dos por ciento del total de inscritos.

En el resto de puntos geográficos, la distribución de tablets solo alcanzó un poco más del uno por ciento de los matriculados, es decir que si en Choluteca contabilizaron 13,928 estudiantes de educación media inscritos en el sistema de educación, solo 197 recibieron una tablet.

Curiosamente, Atlántida y Santa Bárbara figuran entre los puntos geográficos que más tablets recibieron, pero al ver la cifra de matriculados quedaron entre los rezagados.

La cantidad de tablets entregadas a los centros educativos es mínima, en algunos casos solo cubre el uno por ciento de la población de determinado departamento, generando malestar entre los alumnos y padres de familia.

La mala coordinación de la Secretaría de Educación con los maestros ha hecho que las tablets se las den a los niños, quienes al no hallar material lo que hacen es que instalan juegos y se divierten con ellas. Foto: David Romero/El Heraldo

