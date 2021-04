Está prohibido comercializar remdesivir en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vender remdesivir en Honduras está prohibido, con receta o sin receta, en farmacias o en la calle, su comercialización no está permitida bajo ningún motivo. Peor aún es pretender confundir a las personas que el fármaco es una vacuna o posee poderes milagrosos contra el mortal covid-19.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO demostró cómo bajo publicaciones en redes sociales en conjunción con la llegada de la vacuna anticovid al país, algunas farmacias y vendedores comenzaron a ofrecer remdesivir a las personas e incluso canales en clínicas o enfermeras para aplicar las dosis del medicamento.



Los vendedores, aprovechándose de la llegada tardía de la vacuna, instan a las personas para que se apliquen el producto al salir positivos de la enfermedad, intuyéndoles que es un antiviral eficaz para matar el virus y reponerlos nuevamente.



La dosis ofrecida es de cinco frascos inyectados de forma intravenosa con valor unitario de 4,800 lempiras para un valor total de 24,000 lempiras.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó el uso del remdesivir para pacientes graves de covid-19 por no encontrar fundamentos científicos suficientes que avalaran su eficacia contra el virus.



En todo caso, la importación del remdesivir a Honduras es con la restricción de emergencia, pues fue parte de un estudio en el que se aplicó a pacientes sumamente graves bajo estricta vigilancia del personal médico.



Francis Contreras, titular de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO la prohibición del medicamento y el riesgo de ser aplicado en lugares que no son aptos y sin la supervisión de expertos en salud.

Además ahondó en aspectos legales de comercializar con productos prohibidos o que no tengan los permisos sanitarios.



“Es un medicamento controlado porque el remdesivir tiene una autorización de emergencia así como las vacunas, diferentes instituciones en el mundo han hecho una autorización de uso de emergencia para casos específicos, en este caso, así como las vacunas, el remdesivir tiene un uso específico, por tal razón no se puede la venta libre de este tipo de sustancias porque es uso restringido”, explicó el funcionario.



Insistió que fue una autorización de emergencia la que se dio en el mundo entero, por lo que no es un fármaco que las personas van a llegar a la farmacia o cualquier lugar y lo va a encontrar libremente a la venta.



“Lo que pasa es que si usted quiere importar remdisivir está restringido porque es de uso hospitalario, no puede llegar a las farmacias y decir véndame y se lo van a vender, no, porque se debe aplicar bajo estricta supervisión médica”, dijo.



El titular de Arsa dejó claro a EL HERALDO cuatro aspectos importantes sobre el remdesivir: las farmacias no pueden importar remdisivir, no pueden venderla con receta, tampoco sin ella; está prohibida su circulación, “remdesivir tiene autorización de uso de emergencia y de estricto uso hospitalario, no para comercialización; si un producto farmacéutico no tiene autorización sanitaria de comercialización, no puede ser comercializado y venderlo ambulatoriamente es un riesgo por no tener la seguridad de quién, cómo y dónde lo aplican”.



Contreras destacó que las agencias reguladoras tienen la figura del registro sanitario para una comercialización libre de cualquier medicamento en este caso, pero tienen la figura de una autorización especial de uso de emergencia, que es la autorización que la Administración de Medicamentos y Alimento (FDA, por sus siglas en inglés) le dio al remdisivir.



Esa misma autorización se le aplicó en Honduras, “significa que solo se le autoriza a personas capacitadas, en este caso médicos para que lo usen en un ambiente hospitalario, esa es la autorización que FDA le dio”.

OMS

Contreras explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado varios estudios en Honduras en los que la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) ha estado trabajando “muy íntimamente para reunir toda la evidencia científica y para recolectar la data si efectivamente tiene un uso científicamente comprobado del remdesivir contra la covid-19.



Al día de hoy, la OMS no ha certificado o garantizado que tiene evidencia suficiente para decir que el remdesivir se puede usar para covid-19”.



Contreras destacó que no solo hay prohibición para el remdesivir ya que cualquier sustancia que una persona comercialice sin autorización sanitaria no esta autorizado, “la ley sanitaria es bien clara, en el reglamento de control sanitario dice que en el país no puede circular una sustancia o medicamento que no tenga registro sanitario, o sea la ley desde hace mucho tiempo contempla ese requisito y que si alguien está circulando un medicamento o una sustancia sin ese registro entonces incurre en un delito”.



Además especificó que un medicamento tipo remdesivir tiene que estar adecuadamente supervisado por un personal médico “porque podría presentar efectos, en primer lugar es de uso exclusivo hospitalario de uso médico y supervisión médica exclusiva y no seguir las indicaciones médicas tiene grandes riesgos, que una persona que no tenga la experiencia o las habilidades esté manejando el medicamento y no pueda identificar cualquier efecto adverso”.

