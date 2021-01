Jugosos contratos laborales con nombres borrados realiza Invest-H

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cubiertos con parchos negros para ocultar el nombre de las personas beneficiadas realiza jugosos contratos la Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

Los salarios mensuales a las personas protegidas van desde 30,000 a 150,000 lempiras.

EL HERALDO evidenció en el Portal de Transparencia de Invest-H una gran cantidad de contratos bajo esta disposición.

La Ley de Acceso a la Información Pública, según lo que manifestó la comisionada presidenta del IAIP, Ivonne Ardón, prohíbe tapar el nombre y el número de identidad de las personas en los contratos al ser datos públicos, “máxime si se trata de un contrato de trabajo”.

Por su parte, las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República prohíben que los contratos superen sueldos mayores a 60,000 lempiras.

Vea aquí: Invest-H cancela compra de 124 ventiladores mecánicos; otros están en bodegas

Al estar ocultos con los parchos negros no se puede identificar si las personas contratadas son familiares de las autoridades o si en realidad ostentan las profesiones por las que reciben el pago.

Contratos

La llegada de la Comisión Interventora de Invest-H generó una serie de cambios en la institución, entre ellos una gran cantidad de nuevas contrataciones.

En un rastreo realizado por EL HERALDO en el Portal de Transparencia de Invest-H se evidenció que los contratos laborales tienen la particularidad de estar tapados los nombres, apellidos e incluso algunas firmas por parches color negro.

Para el caso, el documento 028-CI-TH-2020, que es un contrato de trabajo por tiempo determinado se lee que los tres acuerdan celebrar un contrato, cuando se llega a la parte de con quién se va pactar, el nombre de la persona está cubierto con un inmenso parche negro.

En el resto del contrato se estipulan las obligaciones de la persona desconocida que recibirá un salario mensual de 147 mil lempiras mientras dure el acuerdo. El contrato continúa con aspectos generales, pero al llegar a la parte de las firmas y nombres, otra vez se pueden observar los tres interventores, pero tapan al nuevo empleado.

Solo publicados en el Portal de Transparencia hay más de 30 contratos bajo esta extraña modalidad sin describir en su contenido por qué la decisión.

Lea aquí: Honduras no tiene capacidad para tener vacunas en baja temperatura

EL HERALDO envió a Ivonne Ardón, comisionada del IAIP, algunas muestras de los contratos encontrados y le consultó si el accionar de la Interventora era correcto en tapar la información, la funcionara aclaró que “el nombre y número de identidad son datos públicos y máxime si es un contrato de trabajo, los sueldos hay una prohibición que los contratos no pueden ser mayores a 60 mil lempiras, eso está en las disposiciones general del presupuesto y es para toda la administración”.

Ley ampara

A un tema de seguridad y estar supuestamente amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública (IAIP) aduce la Comisión Interventora de Invest-H el hecho de tapar los nombres y apellidos de las personas beneficiadas con contratos laborales.



Mediante el departamento de comunicaciones, la Interventora citó el artículo 7, Datos personales y confidenciales: “Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen”.

De acuerdo con lo que explicó la Comisión Interventora, los documentos subidos al Portal de Transparencia fueron acordados con el Oficial de Información Pública, empleado para Invest-H quien no les señaló que había ningún tipo de irregularidad según la ley antes mencionada por lo que no tienen cuestionamiento