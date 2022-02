Karla Romero: "Mi participación fue ante la falta de titulares de poderes del Estado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jueza de letras, Karla Romero, quien ayer fue la encargada de tomarle la promesa de ley a la presidenta Xiomara Castro, habló acerca de su presencia en el acto de toma de posesión, manifestando que esta tuvo lugar ante la ausencia de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial.



La profesional del derecho manifestó que para estar en el acto se hizo alusión a la Constitución de la República, la cual establece que un juez del país puede realizar el juramento al mandatario ante la ausencia de los titulares de otros poderes del Estado.

Asimismo, explicó que el juramento a Xiomara Castro fue a raíz de una solicitud hecha por los encargados del evento de traspaso de mando presidencial en vista de la crisis suscitada en el Poder Legislativo.



"Fue una solicitud que me plantean, entonces la solicitud la contesto diciendo siempre y cuando no se encuentre este titular y el otro titular estoy autorizada", detalló la jueza.

Corrección a Luis Redondo

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el juramento a la presidenta Xiomara Castro, fue cuando Karla Romero llamó solamente como ingeniero a Luis Redondo y no como presidente del Congreso Nacional.



Luego de esta acción, la jueza protagonizó un incómodo momento en donde tuvo que corregir a alguien en la parte de atrás que le dijo que le llamara presidente del Congreso Nacional a Redondo, manifestándole que el artículo 244 de la Constitución lo prohíbe.



"Cuando yo me refiero a él yo le digo ingeniero Luis Redondo, y todavía sobresalen en la parte de atrás y me dicen: "no, es el presidente Poder Legislativo". Entonces ahí ya yo, muy seriamente, me doy la vuelta y le digo: no, el artículo constitucional lo prohíbe", porque yo no iba a estar presente ahí para que no se legitimara el acto que se estaba realizando", aclaró Romero.

"Había una prohibición de reconocer a alguna autoridad de esas dos que he mencionado, porque entonces no estaría validada mi participación y ese no era el objetivo. Además no soy yo la autoridad correspondiente para poder legitimar una situación, como el reconocimiento de un titular del Estado", añadió.

"Jueza dio legitimidad y validez a toma de posesión"

Por su parte, el analista político, Marcio Sierra, manifestó en el programa Frente a Frente que esta acción de la jueza Karla Romero sirvió para darle legitimidad y validez jurídica a la toma de posesión de Xiomara Castro.



"Lo que ocurrió es que esta jueza le dio legitimidad y validez jurídica a la toma de posesión y la presidenta Xiomara Castro entendió el momento", expresó Sierra.

