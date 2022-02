Alberth Elis: “Trataremos por orgullo buscar ganar en casa”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El atacante hondureño Alberth Elis, aterrizó la noche del pasado lunes en San Pedro Sula para integrarse a la Selección de Honduras que se alista para la triple fecha eliminatoria ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.



Elis a su llegada se refirió lo que vive la Bicolor en el octagonal de Concacaf, su gran momento con el Girondins de Burdeos en Francia y también su futuro.



“Feliz como siempre de estar aquí para representar al país. Sabemos que no estamos en la posición que hubiésemos querido, pero hay que terminar del la mejor manera. Trataremos por orgullo buscar ganar en casa”.



El catracho llega con los ánimos a tope tras marcar su octavo gol con el Girondins de Burdeos en la liga francesa. Ya se codea con los grandes, pero se lo toma con mucha humildad. “Para nada, solo trato de hacer bien las cosas, de ayudar a mi equipo que para eso me contrataron. Trato de mejorar día a día”.



Explica la clave para su pronta adaptación al fútbol galo. “Gracias a Dios me he podido adaptar bien al fútbol francés, toca seguir. Apenas estamos en la mitad del campeonato y tenemos que tratar de mantener el nivel”, agregó.



El dueño de su ficha sigue siendo el Boavista de Portugal. “Estoy a préstamo. Si se hace la compra el equipo lo hará oficial, mientras tanto estoy tranquilo, tratando de dar lo mejor”.



Su mensaje a la afición catracha: “Ahora concentrados en la Selección y trataremos de dar lo mejor en estos partidos. Uno como futbolista, lo que digamos ahora no tiene relevAncia, tenemos que hablar el jueves dentro del campo, con un triunfo es como le podemos hablar a la afición.



Ausencia de Alphonso Davis en Canadá: “Trataremos de hacer un buen trabajo, hay una buena selección y podemos hacer un buen partido’.

Sueño de jugar Premier League: ”Estoy tranquilo, tratando de dar lo mejor en mi equipo, disfrutando cada momento y el tiempo dirá qué pasa”.



Con esos ocho goles está más cerca...”No pienso en eso. Pienso en dar lo mejor y ayudar a mi equipo a salir de la situación. Por los momentos disfruto y estoy feliz”.