Norma Torres: "Comenzamos a llamar por la extradición al nombrado en la corte de NY"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La congresista estadounidense, Norma Torres, publicó en horas de la noche un tuit dirigido hacia el pueblo de Honduras en donde asegura que uno de los ciudadanos mencionados en la corte del Distrito sur de Nueva York comenzará a ser llamado por extradición en los próximos días.



La representante demócrata de origen guatemalteco escribió en su cuenta de Twitter que se encontraba orando por el pueblo hondureño y pidió paciencia, asegurando que "la pesadilla ya mero termina".

"Esta noche estoy orando por la gente en Honduras. Mañana comenzamos a llamar por la extradición del nombrado en la corte de NY. Paciencia, la pesadilla ya mero termina", posteó la congresista demócrata.

Tonight I’m praying for the people in #Honduras. Mañana comenzamos a llamar por la extradición del nombrado en la corte de NY. Paciencia, la pesadilla ya mero termina.