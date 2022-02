Se siguen sumando piezas a la administración de Jorge Aldana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cuenta regresiva para que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) logre la transición de nuevas autoridades sigue con pie firme.



A solo tres días de la toma de posesión, donde el actual alcalde Nasry Asfura entregará el cargo al edil electo en noviembre de 2021, Jorge Aldana aún sigue ensamblando las pierzas para definir a las personas que estarán al frente de las gerencias de la comuna capitalina, según lo confirmó a EL HERALDO la séptima regidora electa, Lidieth Díaz.

Aldana aseguró que los nombramientos de los nuevos gerentes se harían al concluir el informe de las unidades municipales y hasta ahora reveló a este rotativo tres nombres de elementos claves en su gestión.



Se trata de Marlon Urtecho, quien se ha desempeñado como presidente del Colegio de Arquitectos de Honduras.



Urtecho podría ostentar el cargo en la dirección de Obras Civiles. A Urtecho se suma Arturo Tróchez, quien podría estar a cargo de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAPS) -sección encargada de la administración y prestación de los servicios públicos municipales de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial-. Finalmente, el experto en políticas públicas, Russel Garay también estaría ocupando un cargo dentro de la administración edilicia. Según trascendió, los más de 30 gerentes que se han desempeñado en la gestión saliente ya han presentado su renuncia para que la nueva administración designe a su titular.



Para Abdilio Moreno, presidente de la Federación de Patronatos, aseguró que le genera incertidumbre no conocer todos los nombres del equipo humano que acompañara a Aldana en su gestión, no obstante, Henry Merriam, exalcalde capitalino, consideró que solo se trata de estilos gerenciales, es decir, que al alcalde le convenga no tener pugnas por puestos administrativos sino hasta después que haya tomado posesión.

Regidurías

La integración de la Corporación Municipal no ha tenido variaciones desde que se entregaron las acreditaciones.



Por ejemplo, el segundo regidor David Chávez, quien representa al Partido Nacional, aseguró que no renunciaría a su cargo, pues aseguró que aceptó la derrota en las urnas, pero no descarta que pudiera solicitar un permiso. En tanto Godofredo Fajardo, por la Democracia Cristiana, se coló en las regidurías por la inhabilitación de Eduardo Martel, del Partido Liberal. Además el vicealcalde Cárlenton Dávila sigue en su cargo, asi como la primera regidora Janina Galeas.

