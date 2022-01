Desgarrador mensaje de hermana de Octavio Ocaña: "Me duele empezar un nuevo año sin ti"

TABASCO, MÉXICO.- Bertha, hermana del actor Octavio Ocaña, recordado por su papel de "Benito" Rivers, escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales sobre cómo el 2021 se convirtió en el peor año de su vida.



Además, la joven compartió varias fotografías en blanco y negro de ellos juntos demostrando que compartían mucho tiempo en familia y en reuniones familiares.



En su sentido mensaje, Bertha confesó que se enojó con Dios y con la vida al enterarse que su hermano menor había fallecido de forma trágica y en un incidente confuso con la policía.



Asimismo, dijo que daría lo que fuera por haberse evitado el dolor de perder a su mejor amigo, por olvidar la madrugada en que tuvo que reclamar su cadáver de la morgue por lo que no sabe si podrá superar lo ocurrido.

Vea aquí: "Yo no quería ser su novia": Nerea Godínez revela detalles de su relación con Octavio Ocaña



Ocaña afirmó que lo único "bueno" que le había dejado el año fueron las pláticas, llamadas, los abrazos y los "te amo" que se dijeron antes de que Octavio muriera el pasado 29 de octubre de un disparo en la cabeza.



Este fue su desgarrador mensaje:



"Lo único "bueno" que me dejó este año tan doloroso fue haber disfrutado tus últimos meses de vida, nunca voy a olvidar los últimos fines de semana juntos, las últimas veces que fuiste a mi casa y yo a la tuya, las últimas pláticas que tuvimos, los últimos abrazos tan fuertes que nos dimos, tus últimos te amo y aquí estoy pendiente de ti, los últimos regaños y consejos por qué siempre hacia lo que quería por qué sabía perfecto que te tenía a ti y todo me resolvías.



Hubiera dado mi vida por evitarme este dolor, este maldito trauma de tener que reconocer que si era mi hermanito esa persona a la que tuve que ver aquella madrugada y recibir su cuerpo. Estoy tan destrozada del alma, no sé si me alcance la vida para poder superarlo, pero sí sé que voy a dar todo de mi para lograr tu justicia como lo hice desde el principio, fuiste lo que más amé en la vida y si de algo estoy segura es que ya nada nunca me va a volver a doler o a dañar como tú partida, ya no soy la misma de antes, ni lo volveré a ser nunca.



Me enojé con Dios, me enojé con la vida, me enojé con todos, me alejé de todos, toqué fondo y no sé hasta cuando pueda volver a estar bien, solo sé que deseo vivir hasta que el dolor me lo permita y si existe otra vida allá te alcanzo para seguir amándote y disfrutando de ti como lo hice en esta.



Tuve al mejor hermano del mundo y siempre lo supe, me duele empezar un nuevo año sin ti, sin tus risas, sin tu vibra, sin tu amor, sin tu presencia, sin tus llamadas. No tengo nada bueno que decir de este año, solo que fue el peor año de mi vida y que perdí al ser que más amé en mi vida".

Octavio Ocaña cumplió dos meses de haber fallecido de un disparo en la cabeza, luego de protagonizar una persecusión policial. La fiscalía mexicana asegura que el actor se disparó con su propia arma en la cabeza, mientras que los dos hombres que venían con él aseguran que nunca lo vieron sacar el arma.



La muerte de "Benito" sigue en investigación y se siguen revelando nuevos detalles de lo ocurrido.