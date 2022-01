Identifica agente que mató a menor chilena en un incidente en Los Ángeles, Estados Unidos  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El agente que asesinó a Valentina Orellana Peralta, una chilena de 14 años en un incidente de Los Ángeles, Estados Unidos, fue identificado por la policía de ese estado.



En una declaración difundida el pasado jueves, la policía señaló de forma escueta que el oficial involucrado en el suceso es William Jones, asignado a la dependencia de North Hollywood.



Jones, quien no tiene ningún antecedente por mala conducta y ahora objeto de dos investigaciones internas, como informa el diario The New York Times, fue uno de los agentes que el pasado 23 de diciembre respondió a una llamada en una tienda de ropa en la que un hombre, Daniel Elena López, de 24 años, atacaba con una cadena de bicicleta a una mujer y posiblemente portaba un arma.



Cuando los agentes observaron a la víctima con la cabeza ensangrentada dispararon contra el atacante, quien cayó abatido, al igual que la joven Orellana Peralta, víctima de una bala perdida que atravesó la pared del probador en la que se escondía junto a su madre.



Tal como se observa en los videos de las cámaras corporales difundidos esta semana por la Policía de Los Ángeles, el probador en la tienda Burlington Coat Factory se hallaba fuera de la vista de los oficiales y justo detrás de donde Elena López atacaba a la mujer, quien no ha sido identificada y debió ser llevada a un hospital.



Según el The New York Times, la mujer se mostró sorprendida de la ira pública dirigida contra su cliente, “como si la muerte de Valentina fuera intencional o imprudente de su parte, que no fue ninguna de las dos cosas”.



La identidad del agente se da a conocer luego de la presión ejercida por grupos civiles como Los Angeles Urban Policy Roundtable o Coalition Against Police Abuse, para que la Policía de esta ciudad de a conocer el nombre del oficial y se le presenten cargos penales.



Earl Ofari Hutchinson, presidente de Los Angeles Urban Policy Roundtable, dijo en una declaración a un medio local que “el uso de la fuerza letal por parte del LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles, en inglés) ha sido un tema de debate y controversia desde hace mucho tiempo”.



