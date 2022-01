El artículo de Octavio Carvajal: ¡Zorras y zorros!

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- “¡Basta de abusos!”, gritan miles en campaña y, nomás ganan, asoma otra orgía familiar buscando, a lo gorrón y parasitario, embajadas, altos cargos públicos, jugosos sueldos, jubilación y dieta para la doña.



Como siempre ocurre, esos (as) que dicen “odiar” a su manera el nepotismo y la codicia, a lo vulgar están pidiendo cupos a Xiomara Castro. Algo así como “quiero esto” por capricho. ¿Y el “amor” al país?



Enormes ilusiones del pueblo cada vez que sube un nuevo Gobierno y, sobre todo, de otro tono. El gentío idea -lógico- progreso de vida, cero corrupción ni pactos sucios, precios accesibles de carburantes, arroz, frijoles, azúcar, huevos, energía eléctrica, colegio y universidad. ¿Elevarán de nuevo y sustancialmente el salario mínimo para gozo de las mayorías?

La era de Xiomara, soñamos, buscará a toda costa saciar y calmar quejas y cumplir ofertas hechas. El de calle está severo y fisgón. Podrá flotar si oye a íntimos serenos y no a sofocados. No delire ser calco ni nada similar del mando de su marido, a menos que le admita meter sus botas y su seso en su sillón. “Mel”, entre burbujas, tuvo su tiempo y su gloria. Los grandes -según oímos- lo quieren de lejos y manso.



QUERIDA



La masa de políticos -en donde sea- arriban bajo sinfín de tretas y miles de visiones que, al final, no logran complacer. Acabaremos con la corrupción, juran, siendo corruptos; no habrá más narcos por el país pasándoles la coca por la nariz. ¿Qué pasará con los piratas? ¿Les ladrarán los anticorrupción, les pondrán bozal tarifado, solapado o los soltarán según los intereses?



Aquí las urnas rebalsaron. Los cachurecos quedaron fritos por un grupo fuerte de ladrones y cínicos, creídos de perpetuos, intocables. Xiomara fue enaltecida. El votante la vio, juzgamos, como a un salvavidas en medio del caos sanitario y de la gruesa contracción económica -con énfasis en desempleo-, el sueño de colarse en su gestión y ver refundidos en prisión a los pillos y capos de la droga.

Todo parece una ilusión, pero si tiene voluntad, aplomo y carácter, la señora Castro podría maravillar si tiene a mecate corto, o al menos alejado, a su consorte y a todo aquel sobrado (a) de locuras y borracheras que les brotan en las mieles del poder. Que ni los malditos vicios del pasado ni los del penoso presente nos hagan pensar que usted consentirá más de lo mismo.



Por el hilo de abusos, los azules se van y, seguro, por buen tiempo. El electorado se hartó de recibir atol con el dedo, alimentando a punta de robos y tributos a hijos de papi y mami riéndose sin rienda de mil picardías y placeres por doquier. Ya no más mamás aquí y mamás allá. El ojo por ojo y diente por diente llega tarde o temprano.



MONA



Las doctrinas se entierran por abusivas; nada ni nadie es eterno. Los cachos perdieron por ilógicos, elitistas, pomposos y rateros con pisto ajeno, cercados de militares y policías hasta en inodoros. Castro debe tapar cloacas, cortar a zorras y zorros arrimados. ¡Ah!, igual arrasar con bocas insaciables, costosas, lesivas, altivas, creídas de influyentes por pintar inútilmente lo feo y lo malo.

“Mel” y sus anteriores se vieron semidioses creyendo que los cañones de pisto del fisco, o sea, míos, suyos y de todos los hondureños, metidos en lenguas y plumas serviles les lavarían el patio trasero y no fue así. El dinero sagrado es y debe ser para calmar el hambre de los pobres que urgen, además, de trabajo, aunque sea de barrenderos. Para todos da Dios en regencias de justos. Saliva costosa se traga lo del haraposo.



Desde ya sepa, como todos sus antecesores, que, por más que un patrón exija paisajes bonitos, cada quien tiene su propia carta de presentación. Si usted camina derecha y cumple con lo prometido, recibirá, sin pedir ni pagar, aplausos en todos los rincones del país; si falta a su palabra y anda torcida o con malvados, recibirá deshonra y las urnas le hablarán al caer las otras votaciones.



Soñando que “Mel” no tendrá reparto con usted -siendo justos-, dígale a su hijo Héctor Manuel que relegue, de su lado y de afuera, a bocas sucias que en nada le ayudarán.



Esmérese por dejar huellas de candor y no de hedor. “Por sus hechos los conoceréis”. Aquí ya sabemos quién es quién. Zorras refinadas y zorros egocéntricos pueden manchar su tutela. Mano dura para íntimos (as). Ver y dejar pasar es volverse cómplice del delito.