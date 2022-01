Muere Betty White, ícono de la televisión, a los 99 años

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- EL 2021 cierra con la lamentable muerte de Betty White, una las actrices ícono de la televisión de Estados Unidos, a sus 99 años.



White, que brilló por más de 60 años por con su talento falleció este viernes 31 de diciembre en su casa, según informó su agente.



"Aunque Betty estaba por cumplir 100 (años), creí que viviría para siempre", dijo el agente Jeff Witjas, citado por la revista People.



Aun se desconocen las causas de su muerte y detalles de cuándo y dónde será el sepelio.

Trayectoria

Comenzó su carrera en la televisión en programas de entrevistas por muchos años, la combinación de dulzura y nerviosismo dio vida a una lista de personajes extravagantes en programas de comedia.



Life With Elizabeth a principios de la década de 1950 hasta la excéntrica Rose Nylund en The Golden Girls en los años 80 y Boston Legal, que se emitió de 2004 a 2008, son los más recordados.



Sin embargo, fue en 2010 que alcanzó la fama como nunca antes en un comercial de Snickers que se estrenó durante los anuncios del Super Bowl. Esta participación la llevó a ser coanfitriona de Saturday Night Live en una edición que fue muy vista y aclamada. Esta presentación le dio la oportunidad de obtener un premio Emmy.



A los largo de sus papeles en la televisión, White no solo era una querida estrella, sino también era un modelo a seguir sobre cómo envejecer con alegría.