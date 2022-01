Análisis: Hasta en el cañón azul perdió el Partido Nacional

Yarely Madrid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las personas llegaban por montones con banderas, pancartas y camisetas con la cara del candidato a la presidencia Nasry “Tito” Asfura en el sector del cañón azul.



Casi al unísono adultos, jóvenes y niños gritaban “Papi a la orden” acompañados de la música y las proclamas del candidato, quien les prometía convertirse en el próximo presidente de Honduras a mediados de noviembre.



Sin embargo, en las recientes elecciones generales del 28 de noviembre de este año la victoria de Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación (Libre) y la alianza opositora sobre Asfura fue visible incluso en estos lugares donde los nacionalistas tenían un gane garantizado.



Se le denomina cañón azul porque son colonias simpatizantes históricamente del PN, como la 3 de Mayo y sus alrededores. Este sector es importante para este partido debido a que funciona como un termómetro que determina cómo se comportan los votantes en la capital.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus recolectó y comparó los votos que recibió el Partido Nacional y Libre en el sector del cañón azul en las elecciones generales del 2017 y del 2021.



Para realizar este análisis EL HERALDO Plus analizó los datos del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las elecciones del 2017 y las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las del 2021, seguidamente se hizo un análisis comparativo entre estos dos períodos democráticos en el país.



Para analizar estas cifras se tomó una muestra de 12 colonias aledañas a las 3 de Mayo, entre ellas Las Mercedes, La Haya, Torocagua, Villa Unión, Campo Cielo, La Flor N° 2, Monseñor Fiallos, Altos de la Divanna, Santa Cecilia, Las Ayestas y Rodríguez.

LEA: Declaratoria oficial CNE: Xiomara Castro gana presidencia en elecciones de Honduras

Un giro de 180



En el cañón azúl el Partido Nacional (en 2017) obtuvo 13,089 votos de sus simpatizantes, por el contrario Libre en alianza con el Partido Innovación y Unidad (Pinu) y Salvador Nasralla, a pesar de no ser fuerte en este sector, alcanzó 11,754 marcas. Quiere decir que el PN le ganó la carrera a la alianza con 1,335 electores más.

No obstante, en las elecciones del 2021 el resultado dio un giro inesperado y la situación para ambos partidos se vuelve contraria, por su parte el PN sacó 11,209 votos y Libre 14,155. Lo anterior representa una ventaja de 2,946 votos de

Las cifras muestran que en las elecciones del 2021, en comparación con las del 2017, el PN perdió 1,880 votos en las colonias del cañón azul; en cambio, Libre aumentó en 2,401 votantes.

Por ejemplo, una de las colonias más representativas del PN en el cañón azul es la 3 de Mayo y aquí en las elecciones generales del 28 de noviembre 355 ciudadanos decidieron no votar por el PN, mientras que Libre ganó 261 votantes.



Otro caso similar fue la Torocagua: Asfura perdió 384 votos, pero Xiomara ganó 632.



A criterio de la activista de la 3 de mayo, Eva de Urraco, la pérdida del PN en el cañón azul se debió a que “antes la gente era sincera, era agradecida y ahora no hay nada de eso, ahora la gente vive el momento, fíjese lo que ha pasado aquí en el cañón azúl, el cañón azul ha cambiado una tremenda barbaridad, o sea, que la pérdida que hubo aquí fue de los mismo cachurecos”.



“Le voy a decir en realidad como están las cosas, esta señora que ganó (Xiomara Castro), no ganó solo con su voto, ella ganó también con el voto nacionalista, porque mucha gente nacionalista votó por ella aquí”, expresó Eva.



A pesar de la pérdida de su partido, Eva opina que “si va haber un cambio, vamos a ver cómo se comporta la señora, si ella hace un buen gobierno por supuesto que la tienen que seguir apoyando”.

ADEMÁS: El Tribunal de Justicia Electoral ha recibido ocho recursos de apelación

Según el analista político Luis León, lo que sucedió en el cañón azul fue que “la gente simpatizaba con el Partido Nacional pero ya al momento del voto muchos se echaron para atrás, otros decidieron votar en blanco y otros definitivamente votaron, pero no fue suficiente”.



Para León el triunfo de Libre se debe al “voto de castigo”, un término que hace referencia a que las personas votaron por este partido solo para que no ganara el PN, una medida optada por la “mala gestión que se había dado en el gobierno actual representado por ese partido”.



“Incluso los espacios más apoderados por el Partido Nacional tenían cierto nivel de descontento de su directivos locales o sus representantes de barrio, muchos de ellos también decidieron no seguir haciendo el trabajo porque los sectores estaban atacándolos o criticandolos demasiado”, indicó León.





Fin de un ciclo



En el caso de la alcaldía de Tegucigalpa, desde 1998 ha sido administrada por el Partido Nacional, es decir, 24 años consecutivos.

En las elecciones generales del 2017 “Tito” -alcalde en ese entonces que iba por la reelección- y Jorge Aldana aspiraron por ganar la alcaldía de la capital.

En las del 2021 Aldana nuevamente se enfrentaba al PN, pero esta vez en competencia con David Chávez, abogado, diputado y presidente del Comité Central del Partido Nacional.



La “racha nacionalista” y los resultados arrolladores en el cañón azul del 2017 hicieron que la candidatura como alcalde de David Chavez se mirara prometedora.



EL HERALDO Plus también analizó y comparó las cifras en el cañón azul por alcaldía de las elecciones generales del 2017 y las actuales cifras del CNE.



De acuerdo a las cifras de la colonia 3 de Mayo, 3,785 personas votaron por Asfura como alcalde en el 2017 y apenas 858 ciudadanos por Aldana.



El giro se da en las elecciones actuales, cuando 1,997 personas votaron por Chávez y 2,321 por Aldana. En pocas palabras el PN perdió 1,788 votos y Libre junto con la alianza de oposición ganaron 1,463.

Otro sector del cañón azul es Las Mercedes: en el 2017 “Papi” aseguró 4,530 votos en este lugar, pero en el 2021 su sucesor Chávez perdió casi la mitad de los votantes; 2,153 personas votaron por él y 2,373 decidieron votar por otro candidato.



En varias colonias del cañón azul el PN perdió bastantes votantes para la alcaldía de la capital, entre ellas: Torocagua (2,340 electores menos), Monseñor Fiallos (1,479), La Haya (866 votaron por otro candidato) y Las Ayestas (687).



El cambio en los electores, que antes votaban para que la alcaldía fuera administrada por el PN, fue tan abrupto que en las elecciones pasadas en el cañón azul votaban 22,063 y en estas elecciones difícilmente el partido azul logró 10,123.



Al contrario, Libre solamente sumaba 3,794 electores en este sector, pero este número aumentó drásticamente cuando 13,324 decidieron votar por Aldana como alcalde. El partido ganó 9,530 votantes.

+: ¿Quiénes fueron elegidos como diputados al Parlacen en Honduras?



Elecciones masivas



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus igualmente comparó si los votantes en ambos períodos electorales (2017 y 2021) habían aumentado en el cañón azul, tanto del PN como de Libre y la alianza a nivel presidencial.



En 2017 se presentaban 28,635 ciudadanos para votar por uno de los dos entes políticos más fuertes en el país, en ese año el actual presidente Juan Orlando Hernández se enfrentaba a Salvador Nasralla, candidato de la alianza opositora.



En las actuales elecciones la oposición volvió a lanzar una candidatura a la presidencia, pero esta vez con la representación de Xiomara Castro y teniendo como competencia a Nasry “Tito” Asfura, aquí se presentaron 29,811 votantes. Lo anterior evidencia un aumento de 1,176 votantes solo en el cañón azul para ambos partidos.



El 28 de noviembre la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), la cual participó como observadora en las elecciones del 2021, publicó sus impresiones mediante un boletín sobre el proceso democrático en Honduras.

“Los votantes acudieron en gran número a las juntas receptoras de votos, mostrando un fuerte compromiso con la democracia y los valores cívicos”, afirmó Željana Zovko jefa de la MOE-UE.



“El censo electoral mejoró y gozó de más confianza que en elecciones anteriores”, informó Zovko en una parte del boletín.



El analista político Filadelfo Martínez explicó a EL HERALDO que el aumento de votantes se debe al fenómeno del “votante indeciso que de última hora toma una decisión y qué es arrolladora, yo creo que este fenómeno lo hemos vivido en Honduras”.



Adicionalmente Martinez detalla que “se creó un ambiente propicio para ir a votar” y en la papeleta electoral la participación masiva derrota cualquiera de estos esquemas carcomidos por la corrupción, por la antidemocracia y manifiestan eso, que el pueblo hondureño dice no, no queremos violencia, lo que queremos es democracia.



“El mensaje a la vez del pueblo es que queremos la democracia para que resuelva los problemas de la estructura hondureña porque necesitamos salir de la pobreza, del subdesarrollo, Honduras no puede seguir esta línea”, indicó Martínez.



Para los expertos lo sucedido en el cañón azul es una muestra de que el voto de castigo tiene gran peso en el país y también es una lección que dicta que el próximo gobierno dirigido por Xiomara Castro debe hacer una buena gestión para que no ocurra lo mismo dentro de cuatro años.



TAMBIÉN: ¿Cuál fue el costo de las elecciones generales en Honduras?