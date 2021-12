Chente y la historia del descubrimiento de Pedro Fernández  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Pedro Fernández siempre recordará que fue don Vicente quien lo llevó al estrellato.



Y es que pese a que comparten el mismo apellido, Chente y Pedro no tienen un nexo familiar. Su verdadero nombre es José Martín Cuevas.



Fue cuando tenía seis años que el artista, ayudado por su padre José Luis Cuevas Cobos, buscó una oportunidad en el medio musical, donde Vicente le tendió la mano al presenciar su actuación en un palenque en Jalisco.

Don Vicente le consiguió un contrato con la disquera CBS, con lo que “Pedrito” cimentó su carrera al adoptar el apellido de su padrino: Fernández.



Su primer sencillo fue "La de la mochilla azul", con la que marcó el inicio de una exitosa carrera que aún en la actualidad sigue sindo bastante fructífera.



“Pedro no cuenta la historia como es, porque es más tierna. Yo cantaba ese día en Tlaquepaque y llega un señor y me lleva a un niño de este tamaño, de chiquito era muy chaparrillo, y me dice ‘déjalo cantar’ una canción del papá. Y me cantó una que se llama Mi terruño y me cantó una que yo grabé, que se llama Las carreras de caballos…y lo oí y me quedé con la boca abierta. Cantó y de ahí le firmaron el contrato, de ahí viene la historia de Raúl Velasco al rancho a Tlaquepaque y estaba muy de moda”, recordó el fallecido cantante hace un par de años durante una entrevista.

Mensaje a su padrino

Luego de conocerse la muerte del ídolo mexicano, Pedrito fue uno de los primeros en lamentar su muerte.



“Muchas gracias, padrino, vivirás en mi mente y en mi corazón. Gracias por el bello gesto que tuviste para el inicio de mi carrera. Te recodaremos siempre a través del legado maravilloso de tus canciones. Que Dios te tenga en su Gloria. Mi más sentido pésame para toda su familia”, escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.