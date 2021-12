Ellos son los herederos de la fortuna de Vicente Fernández, el “Charro de Huentitán”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Vicente Fernández, ícono de la música ranchera que murió el 12 de diciembre, logró amasar una enorme fortuna. Ahora la pregunta que muchos se hacen es ¿quiénes son los herederos?

Según Net Worth, un portal que expone el patrimonio neto de las personalidades con base en estimaciones de información pública o con datos de primera mano de los famosos o sus representantes, Vicente Fernández acumuló una millonaria fortuna de 25 millones de dólares, sin contar las ganancias obtenidas a través de regalías y patrocinios.

Toda esa fortuna y otros bienes del famoso serán repartidos entre sus cuatro hijos, Vicente Fernández Jr., Gerardo González Jr., Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, hija de la hermana de la esposa de Vicente, Doña Cuquita; pero que fue adoptada por la familia desde hace años.

El mismo cantante confirmó en una entrevista que ya se había encargado de repartir sus bienes: “Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, aseguró.

Hasta ahora se desconoce qué porcentaje le dejó a Maria del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa.

Carrera

Nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto (Jalisco), de padre ranchero y madre ama de casa, Fernández se hizo parte de la memoria colectiva mexicana con canciones como "Por tu maldito amor" y "Volver, volver".



En más de cinco décadas de carrera, su música ha acompañado a varias generaciones dentro y fuera de México en todo tipo de festejos.



Durante ese tiempo también obtuvo múltiples galardones y reconocimientos, incluidos tres Grammy y nueve Latin Grammy.