Niño de 13 años con autismo desaparece en Brooklyn; familia pide ayuda

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Un menor de 13 años de edad con autismo desapareció en Brooklyn, Nueva York, y su familia pide ayuda para encontrarlo.



El pequeño se llama Rodney Ferguson y fue visto por última vez alrededor de las 8:00 PM del lunes, cerca del campus de Brooklyn del Centro Infantil de la ciudad de Nueva York en la calle Bergen.

"Es posible que todavía esté en el área y se cree que está con un niño de 15 años, Christopher Dixon, que también se hospedaba en ese lugar. Dixon también ha sido reportado como desaparecido", detalló Telemundo 47.



De acuerdo con el aviso de desaparición, Ferguson mide aproximadamente 1.73 cm de altura y pesa 120 libras, mientras que se dice que Dixon mide aproximadamente la misma altura y pesa 156 libras.



Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estos menores debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS, al distrito local de NYPD al 718-495-5429 o al 911.

#MissingChildAlert: Rodney Ferguson, M/B/13, from Brooklyn, NY. The child has autism and may be in imminent danger. The child may be in the local area and is believed to be with a male companion. If seen call 911. Multilingual & ASL Link: https://t.co/0kFCklYHVN pic.twitter.com/T7dXVQHFXq