Lanzan teaser de "Harry Potter: Regreso a Hogwarts"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 20 años del estreno de la primera película Harry Potter y la piedra filosofal, HBO Max ha reunido al elenco para un reencuentro con mucho contenido adicional e imágenes nunca antes vistas.



Y en este primer avance se puede que ver a los principales actores de la saga recibir sus invitaciones para formar parte de "Harry Potter: Regreso a Hogwarts".



Esta reunión especial se filmó en la sede del actual 'Warner Bros Studio Tour London - The Making of Harry Potter'.



Lo que se sabe hasta el momento es que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint encabezan este regreso.



Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Jason Isaacs, Tom Felton, Evanna Lynch, entre otros.



Además, se conoció que en este reencuentro no estará la autora de los libros: J. K. Rowling.



"Harry Potter: Regreso a Hogwarts" se estrenará por HBO Max el 1 de enero de 2022.

La invitación que todos estábamos esperando. Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts llega el 1º de enero. pic.twitter.com/jySGnyUyeU — HBO Max Latinoamérica. (@HBOMaxLA) December 6, 2021